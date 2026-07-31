Soudan: L'IGAD reprend l'activité de sa mission à Khartoum

L'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) a réouvert aujourd'hui le bureau de sa mission à Khartoum et a repris pleinement son activité, La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif de l'IGAD, Dr Workneh Gebeyehu, et du sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, ambassadeur Muawiya Osman Khalid, à côté d'un certain nombre de responsables et de représentants des médias.

Lors de son allocution devant l'événement, le sous-secrétaire du ministère des Affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman, a accueilli la réouverture du bureau de la mission de l'IGAD à Khartoum, tout en la qualifiant d'une étape importante dans le progrès des relations entre le Soudan et l'organisation régionale. Il a souligné que le Soudan a connu une guerre dévastatrice sans précédent dans la région, mais le retour des organisations régionales et internationales au Soudan reflète le début d'une nouvelle ère, alors que le pays est sur le point de surmonter cette guerre et se prépare à entrer dans une phase de relance, de reconstruction et de développement.

Il a ajouté que l'IGAD est un partenaire important pour le Soudan dans cette démarche, étant donné qu'il est l'un des membres fondateurs de cette organisation régionale, il a souligné que le Soudan est conscient de l'importance du rôle joué par l'IGAD pour soutenir le développement, la stabilité et la coopération régionale, en affirmant l'engagement du gouvernement du Soudan à oeuvrer au côté de l'organisation pour réaliser les objectifs supérieurs, non seulement dans la résolution des conflits dans la région, mais aussi pour pousser en avant le processus de développement.

Dans ce contexte, Dr Workneh Gebeyehu, a souligné dans son discours que l'IGAD est une organisation régionale fondée il y a près de quarante ans et que le Soudan est l'un de ses membres fondateurs.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté que l'IGAD n'est pas une organisation ordinaire, mais une famille régionale unie par des liens historiques et un destin commun, et qu'elle constitue le cadre dans lequel les États membres ont recours pour traiter les défis qu'ils rencontrent.

Il a précisé que les pays de la région sont indissociablement liés et que leur avenir est commun, soulignant que l'instabilité du Soudan reflète sur la stabilité du reste des pays de la région, et que l'organisation suit de près la situation au Soudan et oeuvre, en tant qu'organisation régionale, à apporter tout le soutien possible.

Il a souligné que le peuple Soudanais est le seul à avoir le droit et la décision des questions concernant son pays, indiquant que l'IGAD a oeuvré étroitement avec les diverses entités, les institutions multilatérales et les organisations internationales pour soutenir les Soudanais dans leurs efforts pour la réalisation de la paix.

Dr Workneh a accueilli le retour du Soudan au sein de l'IGAD, tout en le qualifiant d'événement historique, en soulignant que l'IGAD ne pouvait être une organisation complète en l'absence du Soudan, considéré comme l'un de ses piliers fondamentaux et l'un de ses membres fondateurs, en exprimant sa joie du retour du Soudan au sein de l'organisation.

Il a indiqué que sa visite faisait suite à des discussions approfondies avec le leadership de l'État pour la participation à la réouverture officielle du bureau de l'IGAD à Khartoum, précisant que ce bureau avait été inauguré il y a quatre ans, mais que le déclenchement de la guerre avait empêché la poursuite de ses activités, en soulignant qu'il devient à présent un bureau pleinement opérant.

Le secrétaire exécutif de l'IGAD a affirmé que la réouverture du bureau constituait un message de solidarité envers le Soudan et un engagement à oeuvrer pour soutenir la paix, ainsi que les efforts de réhabilitation, de reconstruction et de développement du Soudan.

Il a ajouté que le bureau oeuvrera pour renforcer la communication et à relier le Soudan aux différentes instances régionales et internationales qui soutiennent la paix, précisant que l'IGAD continuera à mettre en oeuvre un programme de rencontres et de consultations convenu avec le leadership de l'Etat Soudanais.

Il a indiqué que le bureau, sous la direction de chef de la mission à Khartoum, sera un pont entre le Soudan, le Secrétariat Général de l'IGAD et les États membres, ce qui renforcera la coopération et la coordination conjointes.

Dr Workneh Gebeyehu a conclu son allocution en réitérant ses voeux de paix, de stabilité et de prospérité au peuple Soudanais, tout en affirmant l'engagement de l'IGAD à continuer de soutenir le Soudan au cours de la période à venir.