Soudan: Le Premier ministre publie des décisions importantes pour améliorer la situation des enseignants

Le Premier Ministre, professeur Kamel Idris, a rendu publique un paquet de décisions visant à traiter les questions des enseignants et à améliorer la situation de vie des employés de l'enseignement public,

cela lors de sa rencontre aujourd'hui avec le ministre de l'enseignement et de l'Éducation nationale, Dr Al-Tuhami Al-Zain Hajar, en présence du ministre de la Gouvernance fédérale et du Développement rural M. Mohamed Saleh Kartkila, du ministre des Finances Dr Jibril Ibrahim, du conseiller du Premier ministre M. Nizar Abdalla Mohamed, du chef du Syndicat général des travailleurs de l'enseignement public au Soudan M. Abbas Habib Alla, et du secrétaire général du syndicat Radwan Adam.

Le ministre de l'Enseignement et de l'Éducation nationale a déclaré à la presse, que la réunion avait porté sur le traitement des questions relatives à l'enseignement et aux enseignants, indiquant que le Premier ministre avait publié plusieurs décisions importantes à cet égard, notamment un décret ordonnant l'application immédiate des circulaires émises par le Conseil des ministres et la chambre des affaires de la fonction publique, ainsi que le paiement des arriérés de salaires, des bourses et des indemnités selon un échéancier jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire 2026, à condition que les versements commencent à partir du mois d'août 2026.

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À cela s'ajoute l'exonération des fils des travailleurs de l'enseignement public des frais d'examen pour tous les niveaux de l'enseignement public , ainsi que la centralisation des salaires des enseignants à compter de la prochaine année budgétaire, à partir du mois de janvier 2027.

Le ministre de l'Éducation a souligné que ces décisions affirment l'intérêt le Premier ministre au secteur de l'éducation et du traitement des questions des enseignants en tant que pilier fondamental du progrès de la nation.

Par ailleurs, le secrétaire général du Syndicat général des travailleurs de l'enseignement public du Soudan a exprimé sa pleine satisfaction quant aux résultats de la réunion, soulignant que la décision de centraliser les salaires des enseignants constituait un pas important vers la stabilisation professionnelle et des conditions de vie des enseignants, saluant la grande réponse du Conseil des ministres et des ministères des Finances, de la Gouvernance fédérale et du Développement rural.

Le chef du syndicat a également affirmé le souci de placer les questions de l'éducation et de la santé à la tête des priorités nationales pour construire un avenir prospère pour le Soudan.