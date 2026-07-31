Sénégal: Grand Magal - Le Comité d'organisation met en place une équipe de veille médiatique

Le président de la Commission communication du Comité d'organisation du Grand Magal de Touba a annoncé, jeudi, la mise en place d'une équipe de veille médiatique chargée de suivre les contenus diffusés dans les médias et sur les plateformes numériques durant le pèlerinage, afin de préserver la sacralité de la ville sainte.

"Nous avons mis en place une équipe de veille médiatique composée de 28 personnes qui vont suivre, en permanence, les contenus diffusés sur les différentes plateformes afin d'identifier ceux qui ne sont pas conformes à la sacralité de Touba", a déclaré Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma.

Il intervenait lors d'une conférence de presse consacrée à l'évaluation de l'état d'exécution des engagements pris par l'État en vue de l'organisation du Grand Magal, en présence du coordonnateur général du Comité d'organisation et de plusieurs de ses membres.

Le dispositif de veille fonctionnera 24 heures sur 24 pendant toute la période du pèlerinage, a-t-il précisé, soulignant que cette équipe assurera un suivi continu des contenus publiés sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les autres supports de communication.

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Le responsable de la communication a indiqué que cette initiative s'inscrit dans les orientations des autorités religieuses, lesquelles visent à préserver le caractère sacré de Touba et à promouvoir une communication respectueuse des valeurs du Grand Magal.

Il a précisé que le Comité privilégie une approche fondée sur la sensibilisation et le dialogue avec les acteurs du numérique.

À cet effet, des créateurs de contenus ont été associés aux actions préparatoires et certains d'entre eux seront intégrés au dispositif afin de favoriser une communication concertée autour de l'événement.

" Nous voulons travailler avec les créateurs de contenus dans un esprit de partenariat pour que tous contribuent à véhiculer une image conforme aux valeurs de Touba", a-t-il expliqué.

Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma a indiqué qu'aucune difficulté majeure n'avait été relevée à ce stade des préparatifs, estimant que les actions de sensibilisation engagées depuis plusieurs semaines ont favorisé une meilleure prise en compte des exigences liées à la couverture du Grand Magal.

Il a assuré que l'équipe de veille restera mobilisée durant toute la période du pèlerinage, précisant que les éventuelles dérives constatées seront signalées aux instances compétentes du Comité d'organisation, conformément aux orientations des autorités religieuses.