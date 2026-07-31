Sénégal: Touba - Le Comité d'organisation plaide pour des investissements durables dans l'hydraulique

Le président de la Commission communication du Comité d'organisation du Grand Magal a appelé, jeudi, à des investissements structurels dans les infrastructures hydrauliques de Touba afin de répondre durablement aux besoins en eau liés à l'afflux massif de pèlerins.

"Ce qu'il faut, ce sont des investissements conséquents dans la ville sainte pour résoudre définitivement ce problème", a-t-il déclaré, ajoutant que des moyens doivent être mis à la disposition de Touba pour permettre de résoudre ce problème définitivement.

Le président de la Commission communication, Serigne Abdou Ahad Mbacké Gaïndé Fatma s'exprimait lors d'une conférence de presse tenue à la demeure de Sokhna Astou Gawane, siège de comité d'organisation du grand Magal.

Il a souligné que les efforts consentis par l'État ont permis d'améliorer la situation, grâce à la mise en service de nouveaux forages, au renforcement des capacités de distribution et à la réhabilitation de certaines conduites.

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Il a toutefois relevé que ces mesures demeurent insuffisantes face à la forte croissance démographique de la ville et à l'arrivée de près de sept millions de fidèles lors du Grand Magal.

Selon lui, seule une politique d'investissements pérennes permettra de combler durablement l'écart entre les besoins et les capacités de production d'eau.

Le responsable du Comité d'organisation a également recommandé que les travaux d'assainissement soient désormais engagés dès la fin du Magal afin qu'ils soient achevés avant l'édition suivante.