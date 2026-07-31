Maroc: Jorge Vilda - La condition physique a donné l'avantage à l'équipe nationale en fin de match

Le sélectionneur nationale, Jorge Vilda a affirmé, jeudi à Rabat, que le niveau physique élevé affiché par les Lionnes de l'Atlas leur a permis d'imposer leur supériorité dans les dernières minutes du match remporté par 1 à 0 contre l'Algérie, pour le compte de la 2e journée du Groupe A de la Coupe d'Afrique des Nations féminine (Maroc 2026).

S'exprimant en conférence de presse d'après-match, Vilda a expliqué que l'équipe nationale a fait face à un adversaire bien organisé, doté d'un système défensif solide qui ferme les espaces, en plus d'un bon milieu de terrain.

Il a également tenu à remercier les supporters présents au Stade Moulay El Hassan pour leur soutien aux joueuses, considérant ce soutien comme l'un des facteurs clés ayant permis de décrocher la victoire.

Le sélectionneur national a indiqué que la circulation du ballon n'avait pas été aussi rapide et fluide lors de certaines phases de la première mi-temps, les joueuses ayant éprouvé des difficultés à trouver des solutions face au bloc défensif algérien, estimant que le jeu s'est toutefois amélioré en seconde période grâce à une transmission de balle plus rapide et à une plus grande dynamique apportée au milieu de terrain.

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Il a souligné que l'équipe du Maroc a bien géré la rencontre, non seulement grâce au but de la victoire inscrit par Sanaa Mssoudy à la 84e minute, mais aussi grâce au rendement physique et à l'esprit compétitif des joueuses, ajoutant que le groupe a continué à croire en sa capacité à marquer jusqu'aux dernières minutes.

Jorge Vilda a par ailleurs relevé que la participation de la capitaine Ghizlane Chebbak a constitué l'un des points positifs de la rencontre, précisant que son entrée avait apporté davantage de sérénité et d'équilibre à l'équipe.

Il s'est dit satisfait du rendement de l'ensemble des joueuses et de leur capacité à gérer une rencontre verrouillée et difficile.

Concernant le prochain match, le coach a souligné que l'équipe nationale affrontera le Sénégal avec l'objectif de remporter le match pour terminer la phase de groupes en tête, précisant que le staff technique va s'atteler au cours des prochains jours à évaluer l'état physique de chaque joueuse afin de sélectionner les meilleurs éléments pour disputer le match.

L'équipe nationale féminine affrontera son homologue sénégalaise, lundi sur la pelouse du Stade Moulay El Hassan à Rabat, pour le compte de la 3e et dernière journée du groupe A.