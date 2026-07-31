Maroc: Plusieurs membres du gouvernement français saluent la dynamique de développement du Royaume sous l'impulsion de SM le Roi

Plusieurs membres du gouvernement français ont mis en avant, jeudi soir à Paris, la dynamique de développement que connaît le Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, tout en soulignant la profondeur du partenariat d'exception renforcé unissant le Maroc et la France.

Dans une déclaration à la MAP lors de la réception organisée par l'ambassade du Maroc à Paris et la représentation du Royaume auprès de l'Unesco à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, la ministre chargée de la Francophonie, des Partenariats internationaux et des Français de l'étranger, Eleonore Caroit, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération entre la France et le Maroc, soulignant que les deux pays oeuvrent conjointement à la mise en oeuvre de projets structurants d'importance majeure pour le développement.

Elle a, en outre, mis l'accent sur les avancées majeures réalisées par le Maroc dans différents domaines et qui sont le fruit d'une Vision Royale stratégique, notamment en matière d'infrastructures et de projets sociaux.

Ces réalisations, a-t-elle dit, témoignent de la solidité du partenariat stratégique unissant le Maroc et la France, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président français Emmanuel Macron.

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De son côté, le ministre chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, a salué l'amitié indéfectible entre les peuples français et marocain, ainsi que les relations de coopération entre les deux États dans différents domaines.

Il a indiqué que la coopération bilatérale a connu une accélération majeure ces dernières années, notamment à travers la signature de plusieurs accords couvrant divers domaines, notamment économique, technologique, culturel et agricole.

Le ministre français a, par ailleurs, souligné que le Royaume est un partenaire stratégique de premier plan pour l'Union européenne, estimant que la qualité exceptionnelle des relations entre Rabat et Paris représente un levier essentiel pour le renforcement du partenariat entre le Maroc et l'Union européenne.

Pour sa part, la ministre des Outre-mer, Naïma Moutchou, a mis en exergue l'essor économique et social qu'a connu le Royaume au cours des 27 dernières années sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, saluant une dynamique de développement « historique et remarquable ».

Mme Moutchou a dans ce contexte mis en avant les efforts engagés en faveur des questions sociales, de l'égalité, de l'équité et, plus largement, de la justice au sein du Royaume, estimant qu'ils constituent une source d'inspiration pour de nombreux pays.

La ministre française a également souligné que la relation franco-marocaine repose sur un échange mutuel d'expériences, affirmant que la France s'inspire elle aussi de plusieurs réalisations marocaines, notamment dans les domaines de la modernisation de l'administration, de la numérisation et de l'intelligence artificielle.

Selon elle, ces réussites illustrent pleinement l'esprit du partenariat d'exception renforcé entre les deux pays et s'inscrivent dans une perspective et une approche constructives d'avenir.