Maroc: Migration collective des jeunes vers Ceuta occupée - Une alerte sociale qui exige un sursaut de développement

L'afflux massif de jeunes vers la frontière de Ceuta occupée ne peut être réduit à un simple incident frontalier ni à l'effet passager d'une rumeur numérique. Il révèle une fracture sociale profonde et interpelle directement les politiques publiques menées dans l'axe Tétouan-M'diq-Fnideq. Comment une région qui assume les contraintes de sa position frontalière et stratégique peut-elle continuer à remplir son rôle alors qu'une partie de sa jeunesse ne voit plus d'autre horizon que la mer ?

Des centaines de jeunes se sont dirigés vers l'inconnu après la diffusion d'une interprétation simplifiée d'un arrêt de la Cour suprême espagnole, laissant croire que toute personne atteignant Ceuta occupée à la nage ne pourrait être reconduite. En réalité, cette décision n'accorde aucun droit automatique au séjour. Elle exige seulement un examen individuel de chaque situation et le respect des garanties juridiques prévues.

Quand la rumeur révèle une crise réelle

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La rumeur n'a pas créé la crise ; elle en a révélé la profondeur. Une règle juridique précise a été transformée en promesse illusoire, avant d'être exploitée par les réseaux de traite et de trafic des êtres humains. Mais ces réseaux ne fabriquent pas le désespoir à partir de rien. Ils prospèrent là où existent le chômage, la précarité, la faiblesse des revenus et le sentiment d'abandon.

La mobilisation sécuritaire reste indispensable pour protéger les vies, contrôler les passages et démanteler les filières criminelles. Elle ne saurait cependant constituer, à elle seule, une politique publique. Tant que l'action gouvernementale ne s'attaquera pas aux causes qui rendent une rumeur plus crédible qu'un discours officiel, les mêmes scènes pourront se reproduire.

On ne peut demander aux jeunes de renoncer au danger sans leur proposer une alternative crédible. Cette évidence impose de passer d'une gestion exclusivement frontalière à une approche conciliant sécurité, dignité humaine et réponses sociales.

Sécuriser sans sacrifier la dignité humaine

La visite du ministre espagnol de l'Intérieur, Fernando Grande-Marlaska, à Ceuta occupée intervient dans ce contexte sensible. Elle devrait contribuer au renforcement de la coordination sécuritaire et humanitaire entre le Maroc et l'Espagne. Mais la sécurité ne peut être dissociée du respect de la dignité des migrants, notamment des mineurs non accompagnés, dont chaque situation doit faire l'objet d'un examen individuel fondé sur leur intérêt supérieur.

Le gouvernement espagnol a salué les efforts et la coopération du Maroc, confirmant la solidité du rapprochement entre Rabat et Madrid. Cette relation ne doit toutefois pas rester limitée à la surveillance des frontières, à l'interception des migrants et à l'organisation des retours. Sa maturité se mesurera aussi à sa capacité à produire une stabilité partagée et à répondre aux fragilités des territoires frontaliers.

Faire de la coopération un levier territorial

La coopération maroco-espagnole devrait ainsi évoluer vers un véritable partenariat de développement ciblant Tétouan, M'diq et Fnideq. La création d'un fonds spécial, l'encouragement des investissements industriels, numériques, maritimes et touristiques, le soutien aux petites entreprises ainsi que le développement de formations liées à des contrats de travail permettraient de transformer la proximité frontalière en avantage économique.

Il faut également élargir les voies de migration légale et organisée afin que la mobilité ne reste pas abandonnée aux réseaux clandestins. La région a besoin d'un modèle tenant compte du recul des activités liées à la frontière, de la saisonnalité du tourisme, de la faiblesse du tissu industriel et des difficultés rencontrées par les jeunes, les petits commerçants et les femmes travaillant dans l'économie informelle.

Cependant, aucun partenariat extérieur ne pourra produire tous ses effets sans une action gouvernementale capable de traduire les choix stratégiques du pays en résultats sociaux concrets.

Des orientations royales à l'obligation de résultats

Le dernier discours du Trône a rappelé la nécessité de faire prévaloir la confiance et l'optimisme sur le désespoir. L'espoir dont notre jeunesse a besoin trouve son fondement dans les orientations royales relatives à l'emploi, à la protection sociale, à la réduction des inégalités et à la justice territoriale.

Encore faut-il que ces orientations soient respectées, traduites en politiques publiques cohérentes et exécutées dans les règles de l'art par les gouvernements en place. L'enjeu n'est plus seulement de définir les grandes orientations, mais d'en garantir la mise en oeuvre, la convergence, le suivi et l'impact concret sur la vie des citoyens.

C'est par une exécution rigoureuse, équitable et responsable de ces orientations que pourront émerger des initiatives créatrices d'emplois, de dignité et de justice territoriale.

Le bon voisinage : une immunité stratégique face aux crises

Les relations maroco-espagnoles ont acquis une grande capacité de résilience au fil des événements que connaît la région. Les deux pays ont démontré leur aptitude à dépasser les contraintes et les divergences conjoncturelles, pour élever leurs relations géostratégiques, économiques et sociales à un niveau supérieur. Il est légitime de saluer les positions marocaine et espagnole ainsi que la volonté commune de renforcer la coopération et de surmonter les difficultés.

Notre regard vers l'avenir demeure fondé sur l'optimisme, car l'histoire, la géographie et le bon voisinage constituent le socle solide de cette relation stratégique et sa meilleure protection contre les tentatives de brouillage.

Mais fermer la route de la mer ne suffira pas tant que de véritables chemins vers l'emploi, la dignité et l'espoir ne seront pas ouverts à l'intérieur du pays. Lorsque les jeunes pourront construire leur avenir dans leur propre région, aucune rumeur numérique ni aucun réseau de passeurs ne pourra facilement les conduire vers l'inconnu.

Membre du Bureau politique de l'Union socialiste des forces populaires

Secrétaire provincial du parti à Tétouan