Congo-Kinshasa: Itinérance Haut-Lomami - Le Président de la République a visité le centre d'encadrement et d'instruction de Kaniama-Kasese

Poursuivant son séjour à Kaniama-Kasese, où il est arrivé mercredi dans le cadre d'une tournée dans la province du Haut-Lomami, le Chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité, ce jeudi 30 juillet 2026, le Centre d'encadrement et d'instruction qui porte son nom.

Pour la deuxième fois depuis la création de ce centre, le Président de la République est venu constater l'évolution de ce projet qu'il a relancé et redynamisé en 2020 pour transformer des milliers de jeunes en acteurs du développement national en leur offrant une nouvelle perspective.

Au cours de cette visite, le Président de la République a suivi avec attention la présentation du Commandant du Service national (SN), le Lieutenant-Général Jean-Pierre Kasongo Kabwik, qui a retracé l'évolution de ce centre, initialement conçu pour la réinsertion des jeunes impliqués dans le phénomène Kuluna et progressivement devenu un véritable vivier de formation civique, patriotique et professionnelle, accueillant des jeunes issus de plusieurs provinces du pays.

Selon le Commandement du Service national, plus de 8 300 jeunes ont déjà été formés dans ce centre. Parmi eux, 4 000 participent aujourd'hui aux opérations de la Task Force présidentielle chargée de l'assainissement de la ville de Kinshasa.

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« La nouvelle promotion rassemble des volontaires venus notamment du Haut-Lomami, du Kasaï Oriental, du Kasaï Central et de l'ancienne province du Bandundu, parmi lesquels figurent également d'anciens combattants du phénomène Mobondo ayant choisi d'abandonner les armes pour servir la Nation », a assuré le Lieutenant-Général Jean-Pierre Kasongo Kabwik.

Par ailleurs, le patron du Service national a également souligné que, dans plusieurs provinces, le nombre de candidatures a largement dépassé les quotas disponibles, prouvant l'adhésion de la jeunesse à cette initiative, malgré les limites budgétaires et logistiques.

Prenant la parole devant les recrues, le Président de la République a tenu à rappeler que « le Service national n'est pas un lieu de punition, mais une école de responsabilité et de patriotisme ». Il a encouragé les jeunes à poursuivre leur engagement au service de la République, affirmant que le travail qu'ils accomplissent contribue directement à la construction du pays et à l'amélioration des conditions de vie de leurs concitoyens.

Visiblement ému par les chants patriotiques interprétés par les recrues, le Chef de l'État a salué leur détermination à défendre l'unité nationale dans un contexte marqué par les défis sécuritaires dans l'Est du pays.

« Une jeunesse consciente de son rôle et prête à servir constitue le meilleur rempart contre tous ceux qui cherchent à fragiliser la République démocratique du Congo », a indiqué le Président Tshisekedi.

Réaffirmant sa confiance en cette nouvelle génération, il a assuré que le Gouvernement poursuivra les efforts visant à renforcer les capacités d'accueil et de formation du Service national (SN) afin d'offrir à un plus grand nombre de jeunes l'opportunité de participer à la construction d'un Congo plus fort, plus uni et résolument tourné vers le développement.