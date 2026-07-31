Gabon: À Mbelenaletembe, situé à 32 km de Lebamba, le véritable conflit n'oppose pas les hommes aux éléphants... mais aux moutons !

Alors que de nombreuses localités du pays sont confrontées au conflit homme-faune sauvage, notamment avec les éléphants qui détruisent les cultures, le village de Mbelenaletembe fait face à une réalité tout aussi préoccupante, mais beaucoup plus inattendue : celle des moutons en divagation qui ravagent les champs des habitants. Une situation qui suscite colère, incompréhension et lassitude au sein d'une population qui ne demande qu'à récolter le fruit de son travail.

À Mbelenaletembe, la majorité des habitants sont aujourd'hui des personnes âgées. En raison de leur âge, elles aménagent leurs champs à proximité du village afin de limiter les longs déplacements. Pourtant, ces cultures, qui constituent souvent leur principale source de subsistance, sont régulièrement dévastées par des moutons laissés en liberté.

Selon les villageois, ces animaux devraient être gardés dans des enclos afin d'éviter qu'ils ne pénètrent dans les plantations d'autrui. Mais dans les faits, ils circulent librement et causent d'importants dégâts, plongeant les propriétaires des champs dans un profond désarroi. Les efforts, les sacrifices et les investissements consentis pendant plusieurs mois sont parfois réduits à néant en quelques heures.

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Face à cette situation, les populations dénoncent une absence de responsabilité de certains propriétaires de ces moutons, dont plusieurs sont des fonctionnaires en service à Lebamba ou dans d'autres localités du pays. Malgré les nombreuses plaintes, ils ne prennent aucune disposition nécessaires pour empêcher leurs animaux de divaguer et pour trouver une solution équitable qui préserve les intérêts de tous.

Conscientes de la gravité de la situation et soucieuses d'éviter que les tensions ne s'aggravent, les populations ont saisi les autorités compétentes. Le dossier est désormais entre les mains du préfet du département de la Louetsi-Wano, Éloge Parfait Mombo Moukaga, ainsi que du président du Conseil départemental de la Louetsi-Wano, JeanClaude Mitsiembou, qui sont appelés à jouer un rôle d'arbitre afin de dégager une solution durable, respectueuse des droits des agriculteurs comme de ceux des éleveurs.

Car au-delà des cultures détruites, c'est la paix sociale et le vivre-ensemble qui sont en jeu. À Mbelenaletembe, chacun espère que le dialogue, le sens des responsabilités et l'engagement des autorités permettront de préserver la cohésion sociale du village.

Il est urgent que des mesures concrètes soient prises afin que les champs retrouvent leur vocation nourricière et que les moutons cessent d'être une source de division et de conflits entre des habitants appelés à vivre ensemble dans l'harmonie et la paix.