La capitale provinciale de la Nyanga sera le théâtre de la phase finale du Championnat national U20 féminin du 2 au 10 août 2026. Entre préparatifs logistiques minutieux et montée en puissance du football de base, tous les voyants sont au vert pour offrir une fête sportive mémorable.

La ville de Tchibanga s'apprête à vibrer au rythme du ballon rond. Pendant huit jours, les meilleures jeunes talents du pays s'affronteront pour décrocher le titre national. Un rendez-vous très attendu qui témoigne de la vitalité retrouvée du football féminin gabonais, de plus en plus structuré et ambitieux.

Un comité d'organisation sur tous les fronts

Pour accueillir cet événement d'envergure, le comité d'organisation n'a pas ménagé ses efforts. Infrastructures, hébergement, logistique et sécurité, tout a été pensé dans les moindres détails pour garantir un cadre propice à la compétition et offrir aux athlètes des conditions de jeu optimales. L'objectif est clair, faire de ce séjour dans la Nyanga une réussite totale, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

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Le football féminin prend de l'ascension

Longtemps relégué au second plan, le football féminin gabonais franchit aujourd'hui des étapes décisives. Cette phase finale U20 en est la parfaite illustration. Elle met en lumière une génération pétrie de talent, déterminée à prouver que le jeu féminin gagne chaque jour en intensité, en technique et en tactique. Les équipes engagées promettent un spectacle de taille aux passionnés et aux curieux qui rempliront les tribunes de Tchibanga.

La vision de Pierre Alain Mounguengui, Cap sur la formation

Cet événement s'inscrit pleinement dans la droite ligne de la politique menée par le président de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT), Pierre Alain Mounguengui et les membres du bureau exécutif plaident sans relâche pour la structuration du football à la base.

Le patron de la FEGAFOOT fait de la formation des jeunes et de l'essor de la pratique féminine des piliers centraux de son mandat. Pour l'instance faîtière, préparer l'avenir passe inévitablement par ces compétitions de catégories jeunes, véritables pépinières des futures reines du football national.

Le rendez-vous est donc pris du 2 au 10 août, tous les regards seront tournés vers Tchibanga pour célébrer la jeunesse, le talent et la passion du football féminin !