Gabon: Église Évangélique - À l'épreuve de ses textes, à l'épreuve de sa crédibilité

À une semaine de l'ouverture du Synode national de fin de mandat de l'Église Évangélique du Gabon, prévu du 3 au 9 août 2026 à la station missionnaire de Baraka, au quartier Glass dans le 4e arrondissement de Libreville, le climat ecclésial est marqué par de nombreuses interrogations. Au-delà du choix du futur président de l'Église, c'est la crédibilité des institutions, le respect des textes et la responsabilité des acteurs qui sont aujourd'hui au coeur des préoccupations.

Depuis plusieurs jours, des informations circulent avec insistance dans les milieux ecclésiastiques, laissant entendre que les plus hautes autorités de l'État auraient adoubé une candidature à la présidence de l'Église Évangélique du Gabon. À ce jour, aucune confirmation officielle ne vient étayer ces affirmations. Pourtant, leur diffusion alimente les débats et suscite une inquiétude grandissante parmi les fidèles.

Si ces rumeurs venaient à influencer les consciences, elles pourraient créer une confusion préjudiciable entre l'autorité de l'État et l'autonomie d'une institution religieuse régie par ses propres textes. Elles invitent surtout à une question essentielle : à qui profite réellement la propagation d'une telle information ?

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Il convient d'abord de rappeler un principe fondamental. Le Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, incarne aujourd'hui une vision de restauration des institutions fondée sur le mérite, la transparence, la bonne gouvernance et le respect du droit. Cette orientation est largement reconnue au Gabon comme à l'étranger. Dès lors, il serait à la fois imprudent et injuste de conclure, sans preuve, à son implication personnelle dans un processus interne à l'Église Évangélique du Gabon.

En revanche, si certains acteurs utilisent le nom ou l'autorité du Chef de l'État pour orienter les choix des délégués ou influencer l'opinion, ils prendraient une responsabilité particulièrement grave. Instrumentaliser l'image du Président de la République afin de donner davantage de poids à une candidature reviendrait à exposer inutilement la plus haute institution de l'État à une controverse qui ne devrait relever que des instances compétentes de l'Église.

Mentir au Chef de l'État ou parler en son nom sans mandat constitue un risque politique et moral considérable. L'histoire montre que des intérêts particuliers peuvent parfois chercher à se couvrir de l'autorité présidentielle pour faire aboutir leurs propres objectifs. Si une telle situation devait être avérée, elle serait en contradiction avec les principes de loyauté, de responsabilité et d'éthique que la Cinquième République entend promouvoir.

Au coeur de cette controverse demeure une question juridique. La Constitution de l'Église Évangélique du Gabon fixe des critères précis pour accéder à la présidence de l'institution. Le candidat doit notamment justifier d'au moins dix années de consécration au ministère pastoral, être titulaire au minimum d'une licence en théologie, être marié, être de nationalité gabonaise et présenter des états de service exemplaires. Ces exigences ne sont pas accessoires : elles garantissent que la plus haute responsabilité spirituelle soit exercée par une personnalité réunissant les qualités théologiques, pastorales, humaines et morales attendues.

Dans ces conditions, si une candidature ne remplissait effectivement pas l'ensemble de ces critères, il appartiendrait exclusivement aux organes compétents de l'Église d'en apprécier la recevabilité, conformément aux textes. Toute tentative d'influence extérieure, réelle ou supposée, risquerait d'affaiblir la confiance des fidèles et de fragiliser la légitimité de la future gouvernance.

Cette réflexion revêt une dimension particulière pour la Région synodale du Ntem. À cette mandature revient l'honneur de proposer l'un de ses fils à la tête de l'Église. Or cette région compte, selon de nombreux observateurs, plusieurs pasteurs dont les profils répondraient aux exigences prévues par la Constitution de l'Église. Dès lors, une interrogation traverse les communautés : le Ntem accepterait-il de renoncer à l'exemplarité de ses propres textes au nom d'une prétendue consigne politique dont l'existence n'est, à ce jour, nullement établie ?

Au-delà du seul cadre national, les enjeux sont considérables. L'Église Évangélique du Gabon entretient des relations avec de nombreuses communautés chrétiennes soeurs. La manière dont sera conduite cette élection sera observée avec attention, tant par les fidèles que par les partenaires ecclésiaux. La crédibilité d'une institution se mesure moins à ses discours qu'à sa capacité à appliquer ses propres règles avec impartialité.

À quelques jours de l'ouverture du Synode national, une clarification des faits serait de nature à dissiper les rumeurs et à préserver la sérénité des travaux. Plus encore, elle contribuerait à protéger l'image des institutions de la République en évitant que le nom du Chef de l'État ne soit associé, sans fondement établi, à des stratégies qui ne relèvent pas de ses prérogatives.

L'enjeu dépasse désormais la seule désignation d'un président. Il touche à la confiance que les citoyens accordent aux institutions civiles comme religieuses. Une Église qui respecte sa Constitution renforce sa légitimité. Un État qui respecte l'autonomie des institutions consolide l'État de droit. Et un Président dont le nom n'est pas instrumentalisé demeure fidèle à l'image de rassembleur et de réformateur qu'il s'attache à construire.

Le Synode de Baraka ne sera donc pas seulement un rendez-vous électif. Il constituera un test de maturité institutionnelle. Entre les textes et les intérêts, entre les principes et les influences, l'histoire retiendra moins le nom de celui qui sera élu que la manière dont cette élection aura été conduite. Car, dans toute démocratie comme dans toute institution de foi, la véritable autorité naît du respect des règles, jamais de leur contournement.