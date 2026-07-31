Sénégal: Le programme YONU JAM lancé avec 200 nouveaux bus pour moderniser la mobilité

Le Sénégal franchit une nouvelle étape dans la modernisation de son système de transport. Le ministre des Transports terrestres et aériens, Serigne Abdoul Ahad Ndiaye, a procédé, ce jeudi 30 juillet 2026, au lancement officiel du programme YONU JAM à l'Arène nationale de Pikine.

Cette initiative, portée en partenariat avec l'Association de financement des professionnels du transport urbain (AFTU), a été marquée par la réception de 200 nouveaux bus destinés à renforcer le transport interurbain et à améliorer la qualité du service offert aux usagers.

« Nous posons aujourd'hui un acte concret au service des populations », a déclaré le Ministre, soulignant que ce programme s'inscrit dans les recommandations des États généraux des transports et dans les ambitions de l'Agenda national Sénégal 2050.La cérémonie a réuni un large éventail d'acteurs du secteur des transports, des représentants des quatorze régions du pays, des partenaires techniques et financiers ainsi que plusieurs membres du corps diplomatique. Les ambassadeurs de la Chine et de l'Inde, des responsables du Fonds de développement des transports terrestres (FDTT), de Coris Bank et d'autres institutions ont pris part à l'événement, illustrant l'importance stratégique accordée à ce programme.

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Les 200 bus réceptionnés visent à renforcer les liaisons interurbaines tout en améliorant les conditions de transport des voyageurs. Ils sont destinés aux liaisons interrégionales et ont été financés à hauteur de 12 milliards de FCFA grâce au soutien de Coris Bank et des constructeurs Yutong et Tata Motors. Selon les responsables du programme, cette opération s'inscrit dans une politique nationale de renouvellement du parc automobile, avec pour objectif d'accroître la sécurité routière, la fiabilité des dessertes et le confort des passagers.À terme, le programme ambitionne de déployer plus de 4 000 minibus à travers le pays, afin d'accompagner la modernisation du transport public au bénéfice des populations sénégalaises.

Des bus équipés de solutions numériques

Les nouveaux véhicules disposent de plusieurs innovations destinées à améliorer l'expérience des usagers. Ils sont notamment équipés de la climatisation, d'un système de ventilation automatique, d'importants espaces de rangement pour les bagages ainsi que d'une solution de paiement dématérialisé en cours de déploiement. Une application dédiée au programme permettra aux voyageurs d'effectuer leurs réservations et leurs paiements à distance, tandis que des QR codes seront progressivement installés à bord des bus pour sécuriser les recettes.

Le programme prévoit également un dispositif d'incitation destiné aux chauffeurs. Grâce à un système de carte carburant, les économies réalisées seront converties en bons d'achat afin de récompenser les conducteurs les plus performants.