Afrique: Pêche et aquaculture - Le Togo s'aligne sur la stratégie de l'UA

30 Juillet 2026
Togonews (Lomé)

Mieux gérer les ressources halieutiques, renforcer la sécurité alimentaire et faire de la pêche et de l'aquaculture un véritable moteur de croissance.

C'est l'enjeu d'une rencontre qui s'est déroulée mercredi consacrée à l'alignement des stratégies togolaises sur le Cadre politique et la stratégie de réforme de la pêche et de l'aquaculture de l'Union africaine (UA).

Experts, décideurs et acteurs du secteur ont examiné les politiques nationales pour évaluer leur conformité avec les orientations de l'UA, identifier les ajustements nécessaires et formuler des recommandations.

Au-delà de l'exercice d'harmonisation, l'ambition est de doter le Togo d'une stratégie plus efficace face aux défis liés à la gestion des ressources aquatiques, au changement climatique et au développement de l'aquaculture, tout en créant davantage de valeur ajoutée pour les communautés de pêcheurs et en stimulant les investissements dans la filière.

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Selon le ministère de la Pêche, ces discussions doivent contribuer à améliorer la gouvernance du secteur, les conditions de vie des acteurs de la filière, ainsi que sa contribution à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et à la croissance économique.

Une feuille de route est attendue avec pour objectif d'accélérer la réforme et d'inscrire durablement la pêche et l'aquaculture parmi les leviers du développement économique et social du Togo.

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