Congo-Kinshasa: Au pays- Plus de 200 femmes reçoivent des kits de réinsertion socio-économique de la Fondation GRAME

Plus de 200 femmes et jeunes filles issues de toutes les communes de Kinshasa ont bénéficié de kits de réinsertion socio-économique grâce à la Fondation Grâce à ma mère (GRAME). La remise de ces matériels est intervenue jeudi 30 juillet au Salon Congo, à Kinshasa.

Ces outils doivent permettre aux bénéficiaires de lancer une activité génératrice de revenus, de renforcer leur autonomie et de s'intégrer durablement dans la société.

Parmi les kits distribués figurent notamment des machines à coudre à pédales flambant neuves destinées aux couturières, du matériel pour mini-salons de coiffure, des coffrets complets de maquillage professionnel, ainsi que des glacières et des intrants pour la fabrication de jus de gingembre, de yaourt et de chips.

L'autonomisation économique

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette remise de matériel est intervenue à l'issue d'un programme de formation gratuite organisé par la Fondation Grâce à ma mère (GRAME).

Cette 8e édition a porté sur quatre filières de formation : la coupe et couture l'esthétique-coiffure le maquillage professionnel

l'agroalimentaire et autres domaines générateurs de revenus.

L'objectif est de favoriser l'autonomisation économique des femmes et leur insertion dans le monde professionnel.

Cette promotion affiche un taux de réussite de 89 %, a précisé la présidente de la Fondation GRAME, Julie Nsuele Manika.

Un dispositif d'accompagnement, a-t-elle assuré, a été mis en place afin de suivre l'évolution entrepreneuriale des bénéficiaires.

De son côté, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombae, a rappelé que l'autonomisation de la femme demeure une priorité du Gouvernement. Selon elle, l'ambition de bâtir une société plus juste, où chaque femme et chaque fille bénéficie des mêmes chances d'accès à l'éducation, à la formation et aux opportunités.