Sénégal: L'enseignement préscolaire - Un investissement pour l'avenir du pays

À chaque préparation de rentrée scolaire, les regards se tournent naturellement vers l'école élémentaire, le collège, le lycée ou l'université. Les débats portent sur les résultats aux examens, les effectifs des classes, la qualité des infrastructures ou la formation des enseignants. Pourtant, une question essentielle est peut-être ailleurs. Et si l'avenir de notre système éducatif se jouait avant même l'entrée en élémentaire ?

L'enseignement préscolaire demeure encore trop souvent le parent pauvre des politiques éducatives au Sénégal et ailleurs. Les écoles maternelles sont parfois perçues comme de simples lieux de garde ou comme une étape futile avant les « vraies » études. Cette vision est aujourd'hui largement dépassée. Les neurosciences montrent qu'avant l'âge de cinq ans, le cerveau connaît une croissance exceptionnelle, et c'est durant cette période que se développent les compétences qui conditionneront les apprentissages futurs : le langage, l'attention, la mémoire, la motricité, la maîtrise des émotions, la curiosité, la créativité et les aptitudes sociales. Ces acquis constituent le socle sur lequel reposera toute la scolarité. L'école maternelle n'est donc pas une simple préparation à l'école, elle est déjà l'école.

Les comparaisons internationales sont éclairantes. Les systèmes éducatifs les plus performants ont en commun d'avoir investi très tôt dans une éducation préscolaire de qualité. Des travaux récents de l'OCDE montrent que les élèves ayant bénéficié d'un enseignement préscolaire de qualité obtiennent généralement de meilleurs résultats scolaires plusieurs années plus tard, tout en présentant un risque plus faible de redoublement ou de décrochage. Les analyses de l'économiste James Heckman, prix Nobel d'économie, vont dans le même sens : aucun investissement éducatif n'offre un rendement social et économique aussi élevé que celui réalisé durant la petite enfance.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ces enseignements concernent pleinement le Sénégal. Notre pays a accompli des progrès importants en matière de scolarisation, mais cette progression demeure insuffisante pour répondre aux besoins d'une population jeune et en forte croissance. De nombreux enfants, notamment dans les zones rurales et les quartiers les moins favorisés, entrent encore en CI sans avoir bénéficié d'une véritable expérience préscolaire.

Cette réalité contribue à creuser très tôt les écarts de réussite. Dès les premiers mois de l'élémentaire, certains enfants disposent déjà d'un vocabulaire plus riche, d'une meilleure capacité de concentration, d'une plus grande autonomie et d'habitudes favorables aux apprentissages, alors que d'autres découvrent simultanément les règles de la vie collective, le langage scolaire et les premiers apprentissages fondamentaux. Les inégalités apparaissent alors avant même que l'école élémentaire n'ait véritablement commencé sa mission. L'école maternelle représente donc un puissant levier pour promouvoir l'égalité des chances.

Encore faut-il que cette école maternelle soit de qualité, en respectant le rythme de développement, en privilégiant le jeu comme outil d'apprentissage, les activités artistiques, les histoires, la manipulation, les interactions entre enfants, la découverte de l'environnement, le développement du langage et la motricité. L'enseignement préscolaire doit nourrir la curiosité plutôt que la simple mémorisation, et cette approche exige des professionnels hautement qualifiés. En effet, les enseignants du préscolaire exercent une responsabilité considérable : ils accompagnent les premiers apprentissages structurants de la vie d'un enfant.

Le Sénégal dispose aujourd'hui d'une occasion historique de franchir une nouvelle étape. Plutôt que de considérer le préscolaire comme un niveau parmi d'autres (voire moins important), il conviendrait d'opter pour des orientations stratégiques favorisant le développement des infrastructures dans les territoires les moins couverts, le renforcement de la formation initiale et continue, la valorisation des enseignants, l'amélioration des équipements pédagogiques adaptés et le développement des partenariats avec les collectivités territoriales et les communautés. Il faut avoir à l'esprit qu'investir dans le préscolaire, c'est investir dans l'ensemble du système éducatif.

Nous parlons souvent de préparer le Sénégal de demain. Cette ambition commence dans un lieu parfois discret, souvent sous-estimé, mais décisif : la salle de classe d'une école maternelle. C'est là que naissent le langage, la confiance en soi, le plaisir d'apprendre et le désir de découvrir le monde. C'est là, bien avant les examens et les diplômes, que se construit l'avenir de notre nation.