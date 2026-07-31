Sénégal: Les enseignants des classes communautaires menacent observer une grève de la faim dans les prochains jours

Ces acteurs de l'éducation dénoncent le fait qu'ils ne sont pas pris en compte par le recensement comme l'indique une note officielle de leur direction. « Elle nous a envoyé une circulaire de recensement qui nous a exclus nous les enseignants des classes préparatoires communautaires (Cpc).

Les animateurs polyvalents sont concernés pourtant nous suivons le même programme, le même quantum horaire, les mêmes enfants », a contesté Khaly Baldé, porte-parole des classes communautaires de la région de Sédhiou.

D'après elle, Sédhiou compte 244 enseignants des classes préparatoires communautaires. Un effectif engagé depuis 2014 soit 12 ans, mais qui court derrière un recrutement dans la fonction publique. « Pourtant ils nous demandent nos rapports de rentrée qui sont très déterminant dans le cadre des évaluations, mais ils ne nous donnent pas la chance de participer au formation », a-t-elle ajouté

Ces mères et pères de famille estiment que quitter leur fonction après plus d'une décennie dans l'enseignement serait une énorme perte pour leur avenir. Ils demandent l'intervention des autorités, en premier chef, le Président de la république pour résoudre définitivement ce qu'ils qualifient d'injustice.