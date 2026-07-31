Sénégal: Ousmane Sonko réaffirme son engagement pour la stabilité du pays devant le khalife général des mourides

Conduite par son président, une délégation de l'Assemblée nationale du Sénégal a été reçue par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, jeudi 30 juillet 2026. Au cours de cette audience, Ousmane Sonko a réaffirmé son engagement en faveur de la préservation de la stabilité du pays.

Composée des vice-présidents de l'institution ainsi que de plusieurs députés, la délégation de l'Assemblée nationale a été reçue par le khalife général des mourides à Darou Minane. Prenant la parole, Ousmane Sonko a exprimé sa gratitude pour l'honneur qui lui est fait de conduire cette importante délégation venue présenter ses salutations au guide religieux à l'occasion du Grand Magal de Touba. Il a rappelé avoir eu, à plusieurs reprises, l'occasion de prendre part à cette grande commémoration du départ en exil à Cheikh Ahmadou Bamba.

Selon le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ahmadou Bamba demeure un modèle dans de nombreux domaines. Il a notamment évoqué la mobilisation des disciples autour du financement des projets de la communauté mouride, en particulier la construction de la Grande Mosquée de Touba, réalisée grâce aux contributions des fidèles. À ses yeux, cette démarche illustre la vision de souveraineté prônée par le fondateur du mouridisme.

Pour Ousmane Sonko, cet héritage doit inspirer les dirigeants du pays. Il a également souligné que Touba reste fidèle à cette dynamique impulsée par Cheikh Ahmadou Bamba, citant à titre d'exemple les travaux d'embellissement de la Grande Mosquée engagés sous l'impulsion du khalife général des mourides avec la participation des disciples.

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Cette rencontre a également été l'occasion d'évoquer la situation politique nationale. Ousmane Sonko a assuré le khalife général de son attachement à la préservation de la stabilité du Sénégal. Il a indiqué n'avoir cessé d'appeler les responsables et les militants de sa formation politique à privilégier la paix et la stabilité. Abordant la situation de Touba, le président de l'Assemblée nationale a rappelé le caractère particulier de la ville sainte, assurant qu'il poursuivra les efforts visant à préserver son statut et son caractère sacré.

En retour, Serigne Mountakha Mbacké s'est félicité de cette visite du président de l'Assemblée nationale et de sa délégation. Il lui a renouvelé sa confiance pour la bonne marche du pays, tout en réaffirmant son rôle de guide spirituel et de régulateur social.

À l'issue de l'audience, les deux personnalités se sont entretenues en tête-à-tête avant que la délégation ne poursuive sa tournée de visites auprès d'autres dignitaires religieux de la ville.