Sénégal: Grand Magal de Touba - L'Onas renforce son dispositif contre les inondations

À l'approche du Grand Magal de Touba, l'Office national de l'Assainissement du Sénégal (Onas) accélère les travaux de drainage des eaux pluviales et renforce son dispositif d'intervention pour limiter les risques d'inondation et améliorer les conditions d'assainissement dans la ville sainte.

En visite sur les différents chantiers, le Chef du Service départemental de l'Onas à Touba, Moustapha Wilson, a fait le point sur l'état d'avancement des travaux. « Nous réalisons d'importants ouvrages dans le cadre du projet de drainage des eaux pluviales. Deux stations de pompage ont déjà été réalisées pour renforcer celles de Keur Niang et de Nguélémou », a-t-il indiqué.

Le projet prévoit également la construction d'un réseau gravitaire reliant Guedj Dakhar à Ndokh, en passant notamment par Guédé, Sourah, la Grande Mosquée de Darou Miname, Keur Niang et le marché de Nguiranène. Les travaux, qui se poursuivent conformément au calendrier établi, devraient être achevés en 2026.

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Selon Moustapha Wilson, les premiers résultats sont déjà visibles dans certaines zones. « L'année dernière, Guedj Dakhar était l'épicentre des inondations. Aujourd'hui, grâce aux canalisations réalisées, nous constatons des avancées significatives », a-t-il souligné, précisant que des interventions sont prévues dans d'autres points sensibles comme Sourah, Keur Niang, Nguiranène, Firdawsi, Feto, Boussobé et Ndokh.

En prévision du Grand Magal, l'Onas a déployé un dispositif renforcé comprenant trois motopompes d'une capacité de 2 000 m³ par heure, des groupes électrogènes, des pompes supplémentaires et 55 camions hydrocureurs. Des opérations de curage et d'entretien des ouvrages ont également été menées.