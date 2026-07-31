Sénégal: 25 M€ bonus compris - Hull City proche de s'offrir Nobel Mendy

30 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

Nobel Mendy s'apprête à quitter Rayo Vallecano pour l'Angleterre. Le défenseur sénégalais, courtisé depuis plusieurs semaines, se rapproche d'un transfert vers Hull City, tout juste promu en Premier League.

Le montant évoqué avoisine les 25 M€ bonus compris, une somme considérable pour un club qui retrouve l'élite anglaise après des années d'attente.

Formé en France au Paris FC avant de rejoindre le Betis Séville puis le Rayo Vallecano, le natif de Guédiawaye s'est imposé cette saison comme l'un des espoirs les plus courtisés de Liga. Sa polyvalence arrière gauche ou défenseur central et sa marge de progression ont convaincu plusieurs écuries européennes, dont l'Eintracht Francfort, déjà repoussé par le club madrilène.

Nobel Mendy, auteur d'une belle saison avec le Rayo finaliste en Conférence League cette année? n'avait pas été retenu par le Sénégal pour la dernière Coupe du monde.

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