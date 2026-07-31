Afrique: CAN Féminine 2026 - Sénégal - Kenya, les Lionnes n'ont plus droit à l'erreur

Battue d'entrée (2-0) par l'Algérie lors du match inaugural de la Can féminine « Maroc 2026 » (26 juillet-16 août), l'équipe du Sénégal affronte ce 30 juillet 2026, à 17 heures, au Stade olympique de Rabat, le Kenya, également défait lors de sa première sortie (4-0) face au pays hôte. Les Lionnes n'ont plus droit à l'erreur si elles veulent se relancer dans la course aux quarts de finale.

Le Sénégal s'est déjà retrouvé dos au mur après avoir manqué son entrée en lice dans cette 14e édition de la Can féminine qui se joue au Maroc (26 juillet-16 août). Les protégées de Mame Moussa Cissé n'ont pas fait le poids face à une équipe algérienne bien organisée et particulièrement déterminée. Battues 2-0, les Lionnes sont désormais dans l'obligation de réagir, afin d'éviter une élimination prématurée.

Ce jeudi, elles retrouveront sur leur route le Kenya, qui n'a pas non plus connu une entrée réussie dans le tournoi. Les Kényanes ont été largement dominées (4-0) par les Marocaines, championnes d'Afrique en titre. Korka Fall et ses coéquipières tiennent ainsi une belle occasion de se relancer. Une victoire dans ce duel des vaincus leur permettrait de rester dans la course avant d'affronter le Maroc, le 3 août prochain, au stade Moulay Hassan, lors de la dernière journée du groupe A, avec une qualification pour les quarts de finale en ligne de mire.

Le sélectionneur Mame Moussa Cissé est pleinement conscient de l'importance de cette rencontre. « Nous avons perdu ce premier match, ce n'était pas l'objectif que nous visions. Mais rien n'est encore perdu. Il reste deux matchs et nous sommes conscients des enjeux. L'équipe s'est remobilisée, notamment sur le plan mental, avec l'ambition de gagner pour recoller à la compétition », a-t-il déclaré, hier, en conférence de presse d'avant-match.

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Pour le technicien sénégalais, cette confrontation constitue un véritable tournant dans cette phase de groupes. « Le Kenya est une équipe agressive, combative, avec quelques individualités intéressantes. Mais je préfère d'abord regarder nos propres forces et ce que nous pouvons améliorer. Si nous jouons sur nos valeurs, nous avons les moyens de faire un bon match », a-t-il estimé.

L'efficacité sera, selon lui, l'une des clés de la rencontre. « Il faudra être beaucoup plus réalistes. Les occasions que nous nous créerons devront être concrétisées, et nous devrons aussi éviter de répéter les erreurs défensives commises lors du premier match », a-t-il prévenu, tout en soulignant que le Kenya présente un profil différent de celui de l'Algérie. « Nous avons analysé cette équipe et préparé un plan tactique adapté. Malgré la défaite, nous avons retenu des éléments positifs de notre premier match. Nous avons dominé certains aspects du jeu, mais nous avons manqué de réalisme dans les moments décisifs », a ajouté Mame Moussa Cissé.