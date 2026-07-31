Afrique: Le Sénégal bat le Kenya

Le Sénégal a repris espoir dans la Coupe d'Afrique des nations féminine Maroc 2026. Les Lionnes ont signé une précieuse victoire (1-0) face au Kenya, ce jeudi 30 juillet 2026, lors de leur deuxième sortie dans la compétition.

L'unique but de la rencontre a été inscrit par Seynabou Mbengue, offrant aux joueuses un succès capital dans la course à la qualification pour le prochain tour. Solides défensivement et appliquées tout au long de la rencontre, les Lionnes ont su préserver leur avantage jusqu'au coup de sifflet final.

Après un début de tournoi compliqué face à l'Algerie (0-2), cette victoire permet au Sénégal de se relancer et de rester en lice pour une place en phase à élimination directe. Les joueuses devront désormais confirmer cette dynamique lors de leur prochaine sortie afin de maximiser leurs chances de qualification.

Les Lionnes affronteront le Maroc le 3 août pour leur troisième match du groupe A.