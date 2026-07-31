Madagascar: Le coach Rôrô dément avoir signé à Al Merrikh

L'ancien coach des Barea, Romuald Rakotondrabe, confirme qu'il n'y a rien d'officiel sur son transfert vers le club soudanais Al Merrikh SC. Il affirme ne pas avoir encore signé de contrat.

Éclairage. L'ancien sélectionneur des Barea, médaillé d'argent au 8e Championnat d'Afrique des nations en 2025 et médaillé de bronze à la 7e édition en 2023, Romuald Félix Rakotondrabe, alias Rôrô, tient à rectifier ce qui a été publié sur Facebook. Les réseaux sociaux ont relayé, depuis tard mercredi soir, la publication sur la page d'Al Merrikh SC annonçant son transfert vers ce club soudanais où évoluent et excellent depuis presque 1 an les deux Barea, Nicolas Randriamanampisoa, ancien latéral droit du Fosa Juniors FC, et l'ancien attaquant de l'Ajesaia, Feno Hasina Gilles Razafimaro.

Joint au téléphone, le coach Rôrô a précisé que : « Je n'ai pas encore signé le contrat. Mon agent est encore ici à Madagascar et les conditions que j'exige sont encore en attente de validation et de confirmation ». L'agent qui s'occupe du transfert a débarqué dans la capitale depuis plus d'une semaine. « J'étais étonné car beaucoup de mes connaissances m'ont appelé tôt ce matin (hier) pour m'annoncer la nouvelle (...). Je veux que tout soit bien clair avant de signer le contrat pour éviter le cas avec le club tanzanien Young Africans SC », a souligné le coach Rôrô.

Le coach, médaillé d'or des Jeux des îles de l'océan Indien à domicile en 2023, ne nie pas la véracité du transfert, qui est encore en cours de négociation et de finalisation. Il a réitéré que « rien n'est encore officiel ».

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Les conditions

Malgré l'attente de la finalisation du contenu du contrat, l'ancien entraîneur des Barea A et A' n'a pas caché sa volonté et son enthousiasme à découvrir une autre aventure dans sa carrière, cette fois à l'international. « Le contrat consiste en la prise en main de l'équipe réserve ou plutôt du groupe des U23. Les joueurs blessés ou moins performants de l'équipe A rejoignent également cette équipe B. Cela m'intéresse car ce sera une occasion pour moi de m'adapter à l'ambiance générale au sein du club », a-t-il ajouté.

Le club soudanais Al Merrikh SC, qui évolue en Rwanda Premier League, terminait, lors de la dernière saison, dans le top 3. Dans son palmarès, ce club enregistre dix-neuf titres de champion du Soudan en cinquante et une finales disputées, entre 1970 et 2020, vingt-cinq coupes nationales (1970-2018) et une place de finaliste de la Coupe de la CAF en 1989.

Plusieurs clubs du continent avaient convoité le coach Rôrô après son exploit au Chan l'an passé. Il s'était déjà même rendu en Tanzanie pour rejoindre le club le plus titré du pays, Young Africans, en octobre. À la suite d'un malentendu et d'un désaccord avec son agent, le coach est retourné au pays quelques jours après son arrivée sur le sol tanzanien. « L'agent ne quittera pas Madagascar cette fois sans ma réponse, oui ou non », a-t-il conclu.