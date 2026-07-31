Afrique: Kodialal au coeur des initiatives de restauration des sols

L'Ambassade d'Irlande et le Programme alimentaire mondial( Pam) ont effectué une visite de terrain à Kodialal( Linguère), ce 30 juillet 2026 pour constater les réalisations du projet de renforcement des communautés agro-pastorales( P2RCA). Cette mission a permis aux échanges directs avec les bénéficiaires et les autorités locales autour des impacts du projet sur la sécurité alimentaire, la gestion durable des ressources naturelles et l'adaptation au changement climatique dans le Ferlo.

LINGUÈRE- À Kodialal, la délégation a constaté les efforts consentis par les communautés locales dans la mise en oeuvre de techniques agroécologiques.

En effet, la conservation des sols, les eaux, le développement des cultures fourragères comme le maralfalfa et le niébé fourrager sont au menu dudit projet.

Les communautés bénéficiaires ont remercié le partenaire. Diéry Bâ représentant du chef de village de Kodialal. » Nous apprécions les avantages du projet. Car plusieurs femmes, jeunes et hommes ont été formés sur beaucoup de techniques. Nous leur remercions infiniment. »

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Idrissa Guèye Agent de conseil agricole et rural affirme que les ont été bien initié aux techniques de compostage des sols,ven production fourragère et en cordon pierreux qui est une technique qui permet de limiter l'érosion et retenir l'humidité

Dabel Bâ porte parole des femmes bénéficiaires souligne que les partenaires ont fourni beaucoup d'efforts. En effet, les femmes de Kodialal avaient des transferts de fonds émanant de ces derniers, et ces fonds les ont permis de payer de la nourriture et d'assurer la scolarité de leurs enfants. Elle a pris la parole aux noms des femmes de Kodialal pour remercier les partenaires.

Mme Bâ a terminé son allocution en sollicitant les partenaires de leur implanter un muni-forage dans le périmètre fourrager de cinq hectares. Cependant, le forage qui alimente le périmètre et le vilage en eau, appartient à la Société des eaux rurales( SDER) d'où les communautés bénéficiaires payent des factures de 300.000 francs CFA. Ces femmes rurales demandent aussi une machine de presse-huile pour la transformation de l'huile de » Sump » et une goren saponisation.

Michael Carbon Directeur Adjoint au PAMbet chef de programme au Sénégal à salué les efforts consentis par les bénéficiaires et leur demande de s'engager dans la restauration des terres dégradées. Il approuve qu'ils ne cesseront jamais de leur accompagner dans le processus.

Quant à Thio Gree-Gann, chef de mission Adjoint à l'Ambasde d'Irlande, chargé des programmes de coopération, estime que les bénécifiaires ont montré leur joie et félicité leurs partenaires. Il assure que cela leur réconforte.

À travers ces différentes réalisations, la visite a mis en évidence la contribution du partenariat entre l'Irlande et le PAM à la construction d'une résilience durable dans le Ferlo. Les échanges ont également permis de souligner l'importance de poursuivre les efforts en matière d'accès à l'eau, de gestion communautaire des infrastructures et du développement des activités génératrices de revenus afin de consolider les acquis obtenus au bénéfice des populations les plus vulnérables.