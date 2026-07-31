Sénégal: Marie Khone Faye mise sur la formation pour prévenir les grossesses précoces

La Première dame, Marie Khone Faye, a présidé, ce jeudi 30 juillet à Ziguinchor, la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires d'une formation dédiée à la promotion de la santé des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Organisée dans le cadre de la campagne BuildingResilience2026, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de prévention visant à renforcer les capacités des acteurs intervenant auprès de la jeunesse.

La session a réuni des enseignants, des personnels d'encadrement, des acteurs communautaires ainsi que d'autres professionnels engagés dans l'accompagnement des adolescents. L'objectif était de leur fournir les connaissances et les outils nécessaires pour prévenir les grossesses précoces, lutter contre l'abandon scolaire des jeunes filles et promouvoir des comportements favorables à la santé, au bien-être et à l'épanouissement des jeunes.

À travers cette initiative, Marie Khone Faye a rappelé que la protection des adolescents et des jeunes constitue une responsabilité collective. Elle a souligné l'importance d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs afin de créer un environnement plus sûr, plus inclusif et propice à la réussite scolaire.

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Selon la Première dame, chaque participant formé est appelé à devenir un relais de sensibilisation et de prévention au sein de sa communauté. Une démarche qui, a-t-elle indiqué, contribuera à renforcer la résilience des jeunes et à promouvoir durablement leur accès à l'éducation et à une meilleure santé.