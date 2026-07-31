Sénégal: Marie Khone Faye mise sur la formation pour prévenir les grossesses précoces

31 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par A.N

La Première dame, Marie Khone Faye, a présidé, ce jeudi 30 juillet à Ziguinchor, la cérémonie de remise des attestations aux bénéficiaires d'une formation dédiée à la promotion de la santé des adolescents et des jeunes en milieu scolaire. Organisée dans le cadre de la campagne BuildingResilience2026, cette initiative s'inscrit dans une stratégie de prévention visant à renforcer les capacités des acteurs intervenant auprès de la jeunesse.

La session a réuni des enseignants, des personnels d'encadrement, des acteurs communautaires ainsi que d'autres professionnels engagés dans l'accompagnement des adolescents. L'objectif était de leur fournir les connaissances et les outils nécessaires pour prévenir les grossesses précoces, lutter contre l'abandon scolaire des jeunes filles et promouvoir des comportements favorables à la santé, au bien-être et à l'épanouissement des jeunes.

À travers cette initiative, Marie Khone Faye a rappelé que la protection des adolescents et des jeunes constitue une responsabilité collective. Elle a souligné l'importance d'une mobilisation de l'ensemble des acteurs afin de créer un environnement plus sûr, plus inclusif et propice à la réussite scolaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la Première dame, chaque participant formé est appelé à devenir un relais de sensibilisation et de prévention au sein de sa communauté. Une démarche qui, a-t-elle indiqué, contribuera à renforcer la résilience des jeunes et à promouvoir durablement leur accès à l'éducation et à une meilleure santé.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.