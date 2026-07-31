Ile Maurice: Matinée humide, après-midi ensoleillé ce vendredi

Les nuages en provenance de l'est influencent le temps ce vendredi matin. Le ciel sera mi-couvert à nuageux avec des averses, principalement sur la partie est de l'île et le plateau central.

Les conditions s'amélioreront au fil de la journée, laissant place à un temps essentiellement beau dans l'après-midi. Les températures maximales resteront supérieures aux normales saisonnières d'environ 2 °C, oscillant entre 23 et 25 °C sur les hauteurs et entre 27 et 29 °C dans les régions côtières.

Au cours de la nuit, de nouveaux nuages en provenance de l'est apporteront quelques averses, surtout sur l'est de l'île et les hauteurs. Les températures minimales varieront entre 16 et 18 °C sur le plateau central et entre 20 et 22 °C sur le littoral.

Le vent soufflera de l'est à environ 20 km/h, avec des rafales pouvant atteindre 50 km/h.

En mer, les conditions demeurent fortes au-delà des récifs ce matin, avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 2,5 mètres, qui s'atténueront progressivement au cours de la journée. Les sorties en haute mer sont déconseillées durant la matinée.