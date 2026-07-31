Ile Maurice: Une cargaison de presque 100 kg de zamal interceptée avant un départ présumé au pays

Une opération d'envergure menée par la gendarmerie réunionnaise sur le littoral est de La Réunion a permis de déjouer ce qui apparaît, aux yeux des enquêteurs, comme une tentative d'acheminement de stupéfiants par voie maritime vers Maurice. Près de 100 kg de zamal ont été saisis dimanche à l'embouchure de la Rivière du Mât, sur le territoire de Bras-Panon, tandis que deux suspects ont été placés en garde à vue.

L'intervention est née d'un signalement effectué par des randonneurs, intrigués par des allées et venues inhabituelles dans un secteur difficile d'accès. Alertée, la gendarmerie a rapidement déployé un important dispositif terrestre, aérien et maritime afin de sécuriser la zone avant toute tentative de fuite. Une vingtaine de militaires ont été mobilisés pour cette opération, épaulés par une équipe de plongeurs et un hélicoptère chargé de la surveillance aérienne.

Les recherches ont conduit à la découverte d'une dizaine de sacs dissimulés à proximité du rivage. Leur contenu : près d'une centaine de kilos de zamal, prêts, selon les premières constatations, à être embarqués sur une embarcation. L'enquête privilégie désormais la piste d'un trafic transfrontalier. Les premiers éléments recueillis laissent penser que cette cargaison devait quitter discrètement les côtes réunionnaises pour rejoindre Maurice.

Les autorités cherchent toutefois à déterminer si le transport maritime constituait l'ultime étape d'une filière plus vaste ou si d'autres intermédiaires devaient intervenir avant le départ.

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Au cours de la surveillance aérienne, les gendarmes ont repéré une embarcation évoluant dans le secteur. À la vue des forces de l'ordre, le bateau aurait pris le large, échappant au dispositif déployé. Son identité, son pavillon et son éventuel lien avec les stupéfiants découverts restent à établir. Les enquêteurs examinent les images recueillies par l'hélicoptère et les données de navigation susceptibles de permettre son identification.

Les deux hommes interpellés sont entendus afin de préciser leur rôle exact dans cette affaire. Les investigations visent à retracer l'origine de la marchandise, à identifier les commanditaires et à déterminer si le réseau bénéficie de relais aussi bien à La Réunion qu'à Maurice.

Cette saisie intervient dans un contexte où les services de lutte contre les stupéfiants observent une attention accrue sur les routes maritimes de l'océan Indien. Les côtes réunionnaises et mauriciennes, séparées par moins de 230 kilomètres, font régulièrement l'objet de surveillances renforcées en raison des risques de trafics illicites utilisant des embarcations légères pour échapper aux contrôles.

Les investigations se poursuivent sous l'autorité des autorités judiciaires réunionnaises. Les enquêteurs espèrent désormais exploiter les auditions, téléphones saisis et éléments techniques recueillis sur le terrain afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans cette tentative présumée d'exportation de stupéfiants vers Maurice.