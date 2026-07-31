Ile Maurice: Judo - Cinq judokas en lice aujourd'hui

Les judokas mauriciens s'apprêtent à faire leur entrée en lice aux Jeux du Commonwealth 2026 à Glasgow. Dès ce vendredi, cinq combattants du Club Maurice fouleront les tatamis écossais avec l'ambition confirmée de briller face à l'élite du Commonwealth. Après la belle moisson de trois médailles enregistrée lors de l'édition de 2022 à Birmingham, le judo mauricien se présente cette année avec une équipe déterminée et un alliage d'expérience et de jeunesse montante.

Chez les hommes, l'attention se portera sur le capitaine de l'équipe masculine, Winsley Gangaya (-60 kg). À 22 ans, le médaillé des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) et habitué des championnats continentaux s'aligne pour sa deuxième participation aux Jeux, fort d'une longue préparation internationale. Il sera accompagné par Ivan Flora (-66 kg), le judoka de 27 ans qui franchit une nouvelle étape majeure dans sa carrière après ses précédentes représentations mondiales et régionales. Tous deux viseront un parcours convaincant pour se frayer un chemin vers les blocs de finales.

La sensation pourrait venir de Winsley Gangaya, capitaine de l'équipe masculine, ce vendredi.

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Du côté du tableau féminin, l'équipe aligne trois profils compétitifs. La chevronnée Sarah Sylva-Rioux (-52 kg) disputera ses deuxièmes Jeux du Commonwealth, animée par la ferme intention de faire oublier sa 7e place de Gold Coast et de cibler ouvertement le podium mondial. À ses côtés, la jeune Illana Thomas (-48 kg) et la solide Onorine Begué (-57 kg), également médaillée de bronze lors des derniers JIOI, complètent ce premier bloc d'athlètes engagés.

Face à l'opposition relevée des nations anglosaxonnes et africaines, l'enjeu s'annonce de taille sur les tatamis. Toutefois, la régularité démontrée par ces athlètes ces derniers mois laisse présager de belles opportunités de podiums pour la délégation mauricienne. Les combats de ce vendredi livreront les premiers verdicts d'une campagne qui s'annonce palpitante. A noter que les éliminatoires débutent à 14 heures.