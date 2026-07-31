Ile Maurice: Para athlétisme - Le 1500m T54 sera recouru

31 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Maurice et l'Australie ont obtenu gain de cause après avoir déposé une protestation à l'issue de la finale du 1500m T54 des Jeux du Commonwealth. La finale sera recourue aujourd'hui à 13h34, heure de Maurice.

Lors du 1500m féminin T54, un incident s'est produit pendant la course. A la suite d'une protestation de l'équipe mauricienne, la Canadienne Nandini Sharma avait été disqualifiée en vertu de l'article 18.4 du règlement WPA. La protestation et l'appel de l'équipe canadienne avaient par la suite été rejetés.

Les équipes australienne et mauricienne avaient fait appel auprès du jury afin de demander la tenue d'une nouvelle course. Le jury a examiné ces appels et a confirmé la disqualification de l'athlète Canadienne, décidant ainsi de reprogrammer la course. Il a été convenu que celle-ci aurait lieu ce vendredi 31 juillet à 13h24.

Outre son 1500m, Noemi Alphonse ainsi que Brandy Perrine disputeront le premier tour du 400m T54 (13h45- 16h45) tandis qu'Anaïs Angeline sera engagée dans la finale du saut en longueur T38 à partir de 21h30.

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