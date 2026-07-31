Ile Maurice: Athlétisme - Rachel Klopfenstein disputera la finale du 800m

31 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Olivier Chapuiset

Pour sa première sous les couleurs mauriciennes, Rachel Klopfenstein a marqué de son empreinte l'athlétisme mauricien. Engagée sur le 800m féminin à ces Jeux du Commonwealth à Glasgow, la spécialiste du demi-fond s'est qualifiée pour la finale de cette épreuve.

Ayant atteint son objectif de rejoindre les demi-finales du double tour de piste, l'athlète de 31 ans s'est permis de continuer l'aventure mercredi soir en décrochant son billet pour la finale. Elle a pris la 5e place de sa demi-finale avec un chrono de 2'00s48, tout juste suffisant pour accéder à la joute finale qui aura lieu ce vendredi à 23h25, heure de Maurice.

Lors de la journée d'hier, deux autres Mauriciens étaient en action. Adel Cupidon disputait les qualifications au triple saut tandis que Bernard Baptiste était engagé dans la finale du lancer du poids.

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