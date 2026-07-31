Ile Maurice: Subiraj Sok Appadu Soobaraj Nayroo, l'homme qui lisait les signes du ciel

Toute une vie à scruter le ciel, à interpréter ses signes et à mettre son savoir au service des autres. Avec la disparition de Subiraj Sok Appadu Soobaraj Nayroo, ancien directeur de la station météorologique de Vacoas, Maurice perd l'un de ceux qui ont consacré leur existence à mieux comprendre les caprices de la nature pour mieux protéger la population. Il s'est éteint à l'âge de 79 ans, a annoncé son fils mercredi, au terme d'un long combat contre la maladie.

Né dans une famille de notables de Chemin-Grenier, aîné d'une fratrie de neuf enfants, il grandit avec le goût de l'effort et de l'excellence. Élève du collège Royal de Curepipe, il poursuit des études de physique à l'université d'Andhra Pradesh, en Inde, avant de se spécialiser en météorologie à Nairobi. Sa quête de connaissances le mène ensuite à l'École polytechnique de Lausanne, où il parachève sa formation. Un parcours académique solide qui deviendra le socle d'une carrière entièrement tournée vers le service public.

Lorsqu'il rejoint la station météorologique de Vacoas en 1970, il entame un cheminement patient, fait de rigueur et de discrétion. Pendant plus de 30 ans, il franchit une à une les étapes qui le conduiront à la direction de l'institution en 2001. Son nom restera associé à plusieurs épisodes météorologiques majeurs ayant marqué le pays. Parmi eux, le cyclone Gervaise, en 1975, dont il parlait encore avec le respect que les hommes de science vouent aux forces de la nature. Il rappelait les rafales exceptionnelles enregistrées à Mon Désert Alma, témoins d'un événement qu'il considérait comme le plus violent depuis Carol.

Mais ceux qui l'ont connu retiendront sans doute davantage l'homme que le météorologue. Un homme de devoir, mesuré dans ses paroles, exigeant envers lui-même et profondément attaché aux valeurs de transmission. L'annonce de son décès, faite par son fils, le Dr Sok Appadu Soobaraj Nayroo, a laissé entrevoir cette autre facette : celle d'un père aimant, d'un guide discret, d'un être dont la bienveillance, l'intégrité et la résilience ont façonné une famille autant qu'elles ont inspiré son entourage.

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Les prévisions météorologiques sont, par essence, tournées vers l'avenir. Subiraj Sok Appadu Soobaraj Nayroo, lui, appartient désormais à la mémoire collective de ceux qui ont contribué, dans l'ombre, à bâtir une météorologie moderne à Maurice. Son regard ne scrutera plus l'horizon, mais son héritage continuera d'habiter ceux qui, après lui, poursuivront cette même mission : comprendre le ciel pour mieux servir les hommes.