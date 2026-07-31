Ile Maurice: Un piéton de 65 ans mortellement fauché par une voiture

Un accident fatal s'est produit dans l'après-midi d'hier, jeudi 30 juillet, à hauteur d'une station-service, sur la route de Calebasses, dans la région de Terre-Rouge. Un piéton a perdu la vie après avoir été fauché par une berline alors qu'il tentait de traverser l'autoroute.

Selon nos recoupements d'informations, le véhicule, conduit par un salesman de 27 ans, habitant de Moka, circulait en direction de Port-Louis sur la voie rapide au moment de l'impact. L'alcootest auquel le conducteur a été soumis s'est révélé négatif.

Grièvement blessé, le piéton a été transporté par les ambulanciers du SAMU à l'hôpital SSRN, où il a été pris en charge.

Le sexagénaire a succombé à ses blessures dans l'après-midi. La dépouille a, par la suite, été transférée à l'hôpital Dr A. G. Jeetoo pour l'autopsie.

L'examen post-mortem a conclu à une fracture de la colonne cervicale comme cause du décès.