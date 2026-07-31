Tunisie: Tennis/Championnats d'Afrique U16 - Trois médailles dont l'or pour le pays

La paire tunisienne composée de Sarra Boussafir et Salima Ben Dhia a remporté la médaille d'or du double filles, jeudi, lors des championnats d'Afrique féminin U16 (AJTC), organisé à Polokwane, en Afrique du Sud.

Le duo tunisien a été sacré après avoir remporté la finale face à la paire sud-africaine composée de Lyndsey Philips et Megan Van Vuuren sur le score de 6-4, 7-5.

En simple, Sarrah Boussafir a remporté la médaille d'argent après sa défaite en finale face à la Marocaine Yasmine Douyeb, tête de série n.1 du tournoi, sur le score de 6-4, 7-5.

De son côté, Selima Ben Dhia a obtenu la bronze en simple, tandis que sa compatriote Emna Mathlouthi a terminé quatrième.

Pour rappel, la sélection féminine tunisienne U16 a décroché la semaine dernière le titre continental par équipes, validant par la même occasion son billet pour le rendez-vous mondial de la catégorie.