Tunisie: La municipalité de Tunis poursuit son programme d'entretien des espaces verts

Les services de la direction des parcs et espaces verts de la municipalité de Tunis poursuivent leur campagne d'entretien et d'aménagement des espaces verts dans plusieurs arrondissements de la capitale, dans le cadre des actions menées pour améliorer le cadre de vie, préserver l'environnement urbain et valoriser les espaces publics.

Selon un communiqué publié, jeudi, par la municipalité de Tunis, les interventions ont concerné les arrondissements de Séjoumi, le jardin Habib Thameur du Passage, Jbel Jelloud et la Médina.

Les interventions ont consisté notamment en l'entretien et l'aménagement des espaces verts et des abords des immeubles résidentiels, l'entretien des plantations, la taille des arbustes et des arbres et le fauchage des herbes, ajoute la même source.

Ces opérations s'inscrivent dans le cadre du programme de la municipalité visant à préserver la qualité du cadre de vie, à améliorer l'esthétique des espaces publics et à garantir la sécurité des usagers de la voie publique.