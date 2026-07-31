Tunisie: Annonce d'une prochaine réforme de la sécurité sociale et des retraites - Pour un Etat social en phase avec les attentes du peuple

L'Etat social représente un concept central et un slogan immuable dans le projet du Président de la République dans le but évident de restaurer le rôle régulateur et protecteur de l'Etat tout en veillant à mener un combat sans répit contre les disparités sociales et régionales et en assurant la concrétisation d'une justice équitable dans l'attente de la remise effective de la dynamique économique sur les rails.

Dans ce cadre, on note la prochaine refonte du système de la protection sociale avec l'achèvement imminent de deux projets de loi sur le télétravail dans le secteur privé et la protection des travailleurs des plateformes numériques avec une inclusion de la viabilité et de la fiabilité des régimes de retraite.

La nouvelle vision de cette réforme, en cours, tourne autour de plusieurs axes dont on peut citer, notamment, la réforme de la sécurité sociale et des retraites portant, plutôt, sur la justice sociale et les besoins réels des citoyens que sur de simples calculs comptables de rééquilibrage financier à court terme.

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Il faut dire que les responsables sont appelés à faire face à des défis majeurs dont ceux démographiques suite au vieillissement de la population et aux mutations de l'emploi, d'où l'éventualité d'un sérieux assouplissement des règles régissant les activités des personnes parties à la retraite dont plus précisément celle interdisant, jusque-là, de cumuler pension de retraite et autres revenus professionnels.

D'ailleurs, l'annonce des grandes lignes de ladite réforme vient d'être faite par le ministre des Affaires sociales, en marge de la tenue à Tunis de la 8e édition de la Conférence arabe sur les retraites et les assurances sociales, en précisant que deux projets de loi étaient sur le point d'être finalisés encadrant, d'un côté, le télétravail dans le secteur privé et, de l'autre, en adaptant le cadre juridique aux nouvelles formes d'emploi; dont notamment l'économie des plateformes.

Le ministre a insisté sur le fait que cette réforme sera fondée sur une démarche conciliant le rétablissement de l'équilibre financier des caisses, tout en tenant compte, essentiellement, des besoins réels des citoyens de façon à concilier autant que possible justice sociale et viabilité des régimes de retraite.

Il convient de souligner que la réussite de cette réforme se mesurera, certes, par l'élargissement de la couverture sociale, mais elle sera, également, jugée par sa capacité à rétablir la confiance des citoyens grâce à des effets concrets sur leur vécu quotidien, d'où la nécessité de faire intégrer, en premier lieu, les catégories les plus vulnérables avant d'engager un élargissement progressif à d'autres populations.

L'autre projet, tant attendu, de la réforme en question consiste à réorganiser deux principes, en l'occurrence le télétravail dans le secteur privé et l'économique des plateformes, devenus nécessaires pour accompagner l'évolution du marché du travail dans le souci de soutenir le développement économique et renforcer la protection sociale des personnes exerçant dans ces nouveaux secteurs d'activité.

Ainsi, la nouvelle réforme s'inscrit dans le droit fil des orientations annoncées par le Chef de l'Etat et réitérées, en présidant, au cours de ces deux dernières années, des Conseils des ministres consacrés à la réforme du Code du travail et aux mesures de protection sociale qui sont de nature à garantir aux travailleurs, stabilité et dignité avec une répartition équitable des richesses et la garantie de la plénitude des droits des travailleurs dans les secteurs public et privé.

Plus encore, le Président Kaïs Saïed a mis l'accent, il y plus d'un an, plus exactement, le 3 mars 2025 en recevant le même ministre des Affaires sociales, sur l'obligation pour le pays d'entamer une « révolution législative » qui remplacera définitivement les textes jugés obsolètes dans le sens où les demi-mesures ne suffisent plus et une réforme en profondeur s'impose pour garantir plus d'équité et de stabilité dans le monde du travail.

En somme, chaque jour apporte son lot de mesures présidentielles allant dans le sens de la consolidation du volet social marquant son projet et son programme pour la Tunisie nouvelle, appelée à donner corps pleinement à ses ambitions en répondant aux attentes et aspirations du peuple.