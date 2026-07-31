Tunisie: Bourse de Tunis - Le Tunindex clôture jeudi en hausse de 0,37%

30 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La Bourse de Tunis a prolongé ses gains de la veille, enregistrant une hausse de 0,37 % à 20070,56 points. Les volumes ont été bien garnis, cumulant une enveloppe de 15,7 MD, au terme de la séance de jeudi, selon l'analyse de l'intermédiaire en Bourse, « Tunisie Valeurs ».

Le titre BH BANK s'est offert la meilleure performance de la séance. Dans un flux réduit de 23 mille dinars, l'action de la banque a inscrit un rebond de 5,2 % à 15,250 D.

Également dans le secteur bancaire, le titre STB a réussi à se distinguer sur la séance. La valeur a signé une avancée de 4,2 % à 6,150 D, et ce, dans un volume de 510 mille dinars.

Le titre BH LEASING s'est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. Echangée à hauteur de 2 mille dinars seulement, l'action a reculé de 4,5 % à 4,680 D.

Le titre SOTRAPIL a également été mal orienté sur la séance. L'action s'est délestée de 2,9 % à 33,900 D faisant savoir que la valeur a amassé des échanges limités de 47 mille dinars sur la séance.

Le titre AMEN BANK continue d'animer le marché. L'action a terminé la séance sur une note positive (+0,4 %) à 92,270 D, tout en alimentant le marché avec des capitaux de 3,2 MD, soit le flux le plus élevé de la cote.

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