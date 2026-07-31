Tunisie: Bizerte - Une centaine de climatiseurs non conformes saisis lors d'une vaste opération de contrôle

Une vaste opération régionale de contrôle, menée, jeudi, dans l'ensemble des délégations du gouvernorat de Bizerte dans le cadre de la campagne nationale de lutte contre la commercialisation d'équipements électroménagers non conformes aux normes énergétiques et techniques, a permis la saisie de plus de 100 climatiseurs.

Des procès-verbaux pour infractions économiques et douanières ainsi que des avertissements ont également été dressés à l'encontre de commerçants contrevenants.

Selon une publication du gouvernorat de Bizerte sur sa page officielle Facebook, cette opération, supervisée sur le terrain par le gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yaâcoub, a mobilisé plus de 15 équipes de contrôle relevant de la direction régionale du commerce, de la garde douanière, de la sûreté nationale, de la garde nationale, ainsi que de la police et de la garde municipales.

Les opérations ont ciblé les espaces spécialisés dans la vente d'appareils électroménagers ainsi que plusieurs entrepôts, déclarés ou anarchique, répartis dans les 14 délégations du gouvernorat.

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Le directeur régional du Commerce à Bizerte, Sadok Lelahom, a indiqué que cette campagne s'inscrit dans le cadre de l'effort national visant à protéger les consommateurs contre les pratiques frauduleuses et les atteintes à leurs droits, tout en soutenant la politique nationale de maîtrise de l'énergie.

Il a précisé qu'elle vise notamment à lutter contre le commerce parallèle et la contrebande de climatiseurs introduits par des circuits informels et ne répondant pas aux exigences techniques et réglementaires, soulignant que ces équipements entraînent une surconsommation d'énergie, exercent une pression accrue sur le réseau électrique et présentent des risques pour la sécurité et la santé des consommateurs.