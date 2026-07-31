Tunisie: Un avocat écope de six ans de prison pour escroquerie

La chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a condamné, en premier ressort et en présence de l'intéressé, un avocat à une peine de six ans de prison pour des faits d'escroquerie.

La chambre d'accusation près la cour d'appel de Tunis avait préalablement émis un mandat d'arrêt à l'encontre de ce dernier dans le cadre de deux affaires distinctes.

Cette décision fait suite à deux plaintes déposées par le représentant légal d'une société privée, qui l'accuse de manoeuvres frauduleuses : la première portant sur le recouvrement d'une dette, et la seconde sur une transaction immobilière.