Tunisie: Bakou-Mondiaux U17 de lutte - La Tunisienne Tasnim Athimini file en finale

Performance remarquable pour la lutte tunisienne. La jeune Tasnim Athimini s'est qualifiée ce jeudi pour la finale de la catégorie des moins de 40 kg lors des Championnats du monde de lutte U17, qui se déroulent actuellement à Bakou, la capitale azerbaïdjanaise.

Pour valider son billet pour l'ultime étape, l'athlète tunisienne s'est imposée en demi finale face à la Turque Sirin Askara sur le score de 6 à 3 au terme d'un combat maîtrisé.

Un parcours sans faute

Avant cet exploit, Tasnim a réalisé un parcours parfait. Elle a d'abord signé une victoire nette et sans bavure en huitièmes de finale face à la Mongole Azaya Batulga sur le score de 5 à 0. En quarts de finale, elle a ensuite décroché un succès engagé contre l'Azerbaïdjanaise Gulkhanim Shirinova devant son propre public, s'imposant 6 à 4.

Le choc final contre le Japon

En finale, la Tunisienne aura fort à faire puisqu'elle affrontera la Japonaise Natsumi Sasaki. Cette dernière s'est défaite en demi finale de l'Américaine Sophia Valdez sur le score de 4 à 2.

Tasnim Athamini n'est plus qu'à une marche du sacre suprême et de l'or mondial.