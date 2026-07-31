Algérie: Campagne moisson-battage - Le Premier ministre préside une réunion avec les walis

Alger — En exécution des instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a présidé, jeudi, une réunion par visioconférence avec les walis, consacrée à l'évaluation du déroulement de la campagne moisson-battage au titre de la saison en cours", indique un communiqué des services du Premier ministre.

"En exécution des hautes instructions de Monsieur le président de la République, Monsieur le Premier ministre, a présidé, jeudi 30 juillet 2026, une réunion par visioconférence avec Mesdames et Messieurs les walis, en présence de Monsieur le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports et de Madame la ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, consacrée à l'évaluation du déroulement de la campagne moisson-battage au titre de la saison en cours, marquée par des défis logistiques et organisationnels découlant de l'importance des superficies à moissonner et des niveaux de production inédits depuis des décennies", lit-on dans le communiqué.

A cet égard, des mesures anticipatives avaient été prises en vue d'assurer une exploitation optimale du matériel agricole ainsi que son utilisation à pleine capacité sur l'ensemble du territoire national, tout en renforçant le parc national qui compte près de 10.000 moissonneuses-batteuses en service, notamment à travers la création de coopératives agricoles de mécanisation, lesquelles ont entamé l'acquisition de nouvelles moissonneuses-batteuses avec des caractéristiques modernes.

"L'opération de suivi sur le terrain mené avec les walis, ainsi que l'esprit de solidarité entre les wilayas et les agriculteurs, ont démontré que les efforts déployés, consistant principalement en la mobilisation des capacités nationales en matière de moissonneuses-batteuses et la mise en service de capacités de stockage supplémentaires, ont permis de réaliser de bons résultats en matière de réduction des délais de la campagne moisson-battage", précise le communiqué.

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Le Premier ministre a donné des instructions aux walis à l'effet de "veiller personnellement au parachèvement de l'opération dans les délais fixés par le président de la République, lesquels ne devront pas dépasser le 10 août 2026", conclut le communiqué.