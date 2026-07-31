Congo-Kinshasa: 578 présumés fauteurs de troubles interpellés à la Gombe

La Police nationale congolaise (PNC) a annoncé avoir appréhendé 578 personnes lors d'une patrouille renforcée menée dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 juillet dans la commune de Gombe, au nord de Kinshasa.

Selon le communiqué du commissariat urbain, l'opération dirigée par le commissaire divisionnaire Israël Kantu, visait à traquer les individus soupçonnés de troubler l'ordre public et de perturber la tranquillité des citoyens au centre-ville.

Le quadrillage de plusieurs artères et points sensibles de la commune a permis d'interpeller 487 hommes, 50 femmes (pour la plupart des prostituées exerçant la nuit), 37 enfants ainsi que 4 malades mentaux, dont 2 se sont révélés être des individus parfaitement lucides déguisés en fous.

À l'issue de l'opération, le commandant ville a félicité ses policiers pour leur professionnalisme. Cependant, il a également ordonné l'arrestation de 12 policiers pour violation des consignes :

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un major

un lieutenant

un chauffeur

neuf autres policiers.

Selon le chef de la PNC ville de Kinshasa, cette opération marque le début d'une série de patrouilles renforcées. Celles-ci seront progressivement étendues à d'autres communes de la capitale afin de restaurer et renforcer l'autorité de l'État. Il a par ailleurs appelé la population à collaborer avec la police pour neutraliser les auteurs d'insécurité.