Tunisie: Mercato

Youssef Ben Sedrine sous les radars du PSG

Le Hertha Berlin est aussi intéressé par la pépite du CS Korba. Youssef Ben Sedrine, ailier du Club Sportif de Korba, est convoité par le Paris Saint-Germain qui a invité le joueur de 16 ans à découvrir l'environnement des champions d'Europe, tout en étant soumis aux tests d'usage. Après Khalil Ayari, produit du ST qui a rejoint en septembre 2025 le PSG, le jeune Ben Sedrine suivra vraisemblablement la même trajectoire.

Les pépites tunisiennes sont donc plus que jamais dans le viseur des grands clubs européens, à l'instar du Clubiste Youssef Mokhtari, invité il y a un temps par le Bayern Munich pour une période d'immersion chez les Bavarois et l'ex-Bardolais Khalil Ayari en passe de rejoindre l'équipe fanion du PSG, et ce, après avoir crevé l'écran chez les U23 de la même équipe.

Aujourd'hui, c'est au tour du talentueux Ben Sedrine de se retrouver sous les radars d'un club huppé d'Europe, alors qu'au même moment, le Herta Berlin, écurie allemande de Bundesliga dont le nom n'a pas été encore divulgué, aurait aussi entamé des discussions et aurait mandaté l'ex-international Sami Allagui pour prendre attache avec l'entourage du joueur du CS Korba.

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Hazem Mastouri va signer à Nantes

Convoité un temps par l'Espérance Sportive de Tunis, l'attaquant international Hazem Mastouri va finalement débarquer chez les Canaris de Nantes qui veulent conclure la transaction dans les plus brefs délais pour ne pas s'exposer à la concurrence d'autres clubs qui ne sont pas encore passés à l'action. Lié avec le Dinamo Makhachkala jusqu'en 2028, l'ex-Usémiste Hazem Mastouri, passé par les rangs de l'AS Degache, Al Najaf, l'ESM et la Palme de Tozeur, se retrouve donc à 29 ans en passe d'évoluer dans un club certes relégué en Ligue 2 mais réputé pour ses passionnés, des inconditionnels toujours nombreux à La Beaujoire. Maintenant, Mastouri fera-t-il oublier Matthis Abline, buteur racé transféré à Monaco ? A l'international tunisien de répondre sur le terrain.

SG: Ala Marzouki et Wael Ferjani, nouvelles recrues

Après Wassim Zaghdoud, Afif Jebali, Amine Ben Messaoud et récemment le milieu de terrain Mohamed Chelli, 25 ans et ancien joueur de l'AS Kasserine, Rayon Sport du Rwanda et OC Kerkennah, la Stayda a conclu avec les avants Ala Marzouki et Wael Ferjani, ainsi que l'arrière droit Nidhal Belhaj Amor. Ce trio a paraphé des engagements de trois ans avec le Stade Gabésien.

L'ESM prend Ayoub Tlili et Mohamed Ali Ourimi

Les Miniers de Metlaoui ont, à leur tour, enrôlé le milieu offensif Mohamed Ali Ourimi et le latéral droit Ayoub Tlili pour des baux de deux saisons. Rappelons que l'ESM a achevé l'exercice écoulé au 8e rang de la hiérarchie.