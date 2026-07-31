Tunisie: Siliana - Un incendie de forêt maîtrisé à Kesra

30 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Les agents forestiers et les équipes de la Protection civile de Siliana sont parvenus à maîtriser un incendie qui s'est déclaré, jeudi après-midi, dans la zone d'Al Assla, relevant de la localité d'El Fdhoul, dans la délégation de Kesra, a indiqué une source responsable au Commissariat régional au développement agricole de Siliana.

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse (TAP), la même source a précisé que les flammes ont ravagé environ un demi-hectare de couvert forestier. Elle a estimé que l'incendie pourrait être d'origine criminelle et avoir été provoqué dans le but d'étendre les superficies exploitées sur le domaine forestier.

Pour venir à bout du sinistre, trois camions-citernes ainsi qu'un véhicule d'intervention relevant du service des forêts et de la Direction régionale de la Protection civile de Siliana ont été mobilisés.

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