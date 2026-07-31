Tunisie: Ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle - Vers un système national d'évaluation des programmes

Afin de renforcer la gouvernance des politiques de l'emploi, le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle oeuvre à la mise en place d'un système national de suivi et d'évaluation des programmes d'emploi en vigueur. Ce dispositif a pour objectif d'optimiser ces politiques en s'appuyant sur des données fiables, issues de l'évaluation des résultats des différents programmes nationaux.

Un atelier, co-organisé par l'Observatoire national de l'emploi et des qualifications (Oneq) et la Direction générale de la promotion de l'emploi, avec l'appui de la Banque mondiale, s'est tenu mardi 28 juillet, réunissant l'ensemble des parties prenantes afin de baliser la voie à la mise en place de ce nouvel outil. S'étalant sur trois jours, cette rencontre a pour objectif d'esquisser une vision commune du futur système national, de définir les priorités ainsi que les principaux indicateurs, et d'élaborer une feuille de route pour sa mise en oeuvre.

Ouvrant les travaux de l'atelier, le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoued, a affirmé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des orientations de l'État visant à moderniser l'administration publique, à renforcer la gouvernance et à favoriser une prise de décision fondée sur les données.

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Il a ajouté que, face à la rapidité des évolutions technologiques, économiques et démographiques que connaît aujourd'hui le monde, le succès des politiques publiques ne se mesure plus au nombre de programmes mis en place, mais à leur capacité de produire des résultats quantifiables et des retombées durables et positives sur les citoyens comme sur l'économie nationale. Ce nouveau contexte, a-t-il poursuivi, impose aux pays de revoir leurs outils de conception, de mise en oeuvre et d'évaluation des politiques publiques.

Un outil nécessaire

Dans ce même contexte, le ministre a souligné que les systèmes de suivi et d'évaluation des politiques de l'emploi revêtent aujourd'hui une importance cruciale. Ils sont devenus indispensables, compte tenu de l'importance des financements mobilisés, de la multiplicité des intervenants, de la diversité des catégories bénéficiaires, mais aussi des tensions que connaît actuellement le marché de l'emploi, tant au niveau national qu'international.

« Pour toutes ces raisons, le système de suivi et d'évaluation des politiques de l'emploi est devenu un pilier fondamental des politiques publiques en la matière, comme le démontrent les expériences internationales qui ont fait leurs preuves », a-t-il affirmé.

Insistant sur le caractère prioritaire des politiques de l'emploi, le ministre a précisé qu'elles constituent l'un des piliers de « la République, de la Constitution et de l'édification ». Elles s'inscrivent, selon lui, dans l'esprit de la Constitution, dont l'article 46 dispose que : « Tout citoyen et toute citoyenne a droit au travail. L'État prend les mesures nécessaires afin de le garantir sur la base de la compétence et de l'équité ».

« Le droit au travail et la dignité humaine sont des constantes constitutionnelles. Ils figurent parmi les grandes orientations mises en avant par le président de la République, Kaïs Saïed, qui considère que le droit au travail, à la couverture sociale et à une juste rémunération sont des droits naturels et non des avantages, et que l'État social constitue un choix fondamental pour garantir la stabilité et la justice sociale », a-t-il noté.

Évoquant les bienfaits d'un tel système national d'évaluation, le ministre a indiqué qu'il constitue désormais un véritable outil d'aide à la décision, d'amélioration de la performance et de rationalisation des dépenses publiques. Il permet de répondre aux attentes des demandeurs d'emploi, quelles que soient leurs catégories (jeunes, femmes, diplômés de l'enseignement supérieur, personnes déscolarisées ou chômeurs pour des raisons économiques ou technologiques ), tout en répondant aux besoins économiques et sociaux des entreprises, en leur fournissant les compétences nécessaires au renforcement de leur compétitivité.

Pour le ministre, la mise en place d'un système national de suivi et d'évaluation des programmes d'emploi ne constitue pas un simple choix administratif. Conformément au décret n° 2019-542 portant création d'un comité national chargé du suivi et de l'évaluation des interventions du Fonds national de l'emploi, cette mesure contribuera, a-t-il insisté, à renforcer et à améliorer la gouvernance des politiques nationales de l'emploi.