Tunisie: Menzel Jemil - La circulation des quads et des motos interdite la nuit à cause des nuisances sonores

30 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Menzel Jemil, dans le gouvernorat de Bizerte, a décidé d'interdire la circulation nocturne des motos quads et des deux-roues non équipés de silencieux, dans le but de préserver la sécurité et la tranquillité des citoyens et de lutter contre les nuisances sonores.

Selon une décision publiée le 29 juillet 2026, cette mesure intervient en réponse aux plaintes des habitants concernant le bruit généré par ces véhicules, notamment les quads, ainsi que les risques qu'ils représentent pour la sécurité des piétons et des usagers de la route, particulièrement sur les avenues Habib Bourguiba et du 17-Décembre.

La décision prévoit l'interdiction quotidienne de la circulation de ces véhicules entre 20 heures et 4 heures du matin, sur le tronçon reliant le rond-point de l'Horloge à l'intersection du rond-point des Agents de propreté.

La municipalité a fixé la période d'application de cette mesure du 1er juillet au 15 septembre 2026, période qui coïncide avec le pic de la saison estivale et des vacances d'été.

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