Tunisie: Sousse - Nouvel appareil de lithotripsie au CHU Sahloul

Une réunion s'est tenue hier mercredi à l'hôpital universitaire « Sahloul » à Sousse, consacrée au suivi des dernières étapes d'installation d'un appareil de lithotripsie au sein du service de chirurgie urologique dans cet établissement sanitaire.

La réunion a passé en revue, selon un communiqué publié jeudi par l'hôpital « Sahloul », les différents aspects techniques liés à l'installation de cet appareil, notamment le parachèvement de l'installation de l'onde électrique afin de garantir l'exploitation de ce système dans les meilleurs délais.

A noter que, le coût global du projet s'élève à 2,6 millions de dinars répartis entre 2,5 millions de dinars pour les équipements, sans compter la valeur de l'onde électrique et 133 mille dinars pour les travaux d'aménagement de l'espace.

Cet appareil numérique moderne permettra d'assurer les services de lithotripsie avec une haute précision de diagnostic et de traitement, et de réduire les délais d'attente des patients, à même de renforcer la qualité des soins et des services offerts par le service de chirurgie urologique de l'hôpital universitaire « Sahloul ».