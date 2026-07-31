Tunisie: Le ministère de la Jeunesse et des Sports promet un renforcement du soutien au tennis de table tunisien

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sadok Mourali, a réaffirmé, jeudi, l'engagement de son département à accompagner le développement du tennis de table en Tunisie, en annonçant une série de mesures destinées à renforcer les moyens de la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT), à l'issue d'une séance de travail tenue avec les membres du bureau fédéral conduits par leur président, Mokhtar Toukabri.

Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la série de réunions engagées par le ministère avec les fédérations sportives afin d'examiner leurs programmes de développement et leurs besoins en vue des prochaines échéances internationales.

Au cours de la réunion, la Fédération a présenté ses principales priorités, parmi lesquelles l'ouverture des maisons de jeunes aux clubs pour les entraînements et les compétitions de tennis de table, l'acquisition d'équipements spécialisés indisponibles sur le marché local, ainsi que la mise à disposition des tables actuellement stockées par le ministère au profit des écoles fédérales.

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La FTTT a également sollicité l'extension et la climatisation de la salle de tennis de table de la Cité des Jeunes afin de permettre aux équipes nationales de s'y entraîner durant la période estivale, ainsi qu'un renforcement des crédits alloués à la préparation des jeunes talents, au développement des écoles fédérales, à l'organisation des compétitions, à la formation et à la rémunération des arbitres, ainsi qu'aux activités des sélections nationales.

La Fédération a, en outre, plaidé pour le recrutement d'un entraîneur chinois afin d'élever le niveau technique des joueurs et pour un meilleur accompagnement social des athlètes de l'élite.

Le ministre a assuré que son département oeuvrerait à lever les contraintes logistiques et financières entravant le développement de la discipline. Il a annoncé une augmentation du budget alloué à la Fédération afin de soutenir les joueurs et les arbitres, en particulier dans la perspective des prochaines compétitions internationales, notamment les Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar et les Jeux méditerranéens prévus à Tarente, en Italie.

Sadok Mourali a également fait part de la volonté du ministère de mettre un entraîneur chinois de haut niveau à la disposition de la Fédération pour renforcer la formation des jeunes talents et améliorer leur préparation.

Par ailleurs, le ministre a recommandé la conclusion d'une convention entre la Direction générale de la jeunesse et la Fédération tunisienne de tennis de table afin de relancer la pratique de cette discipline dans les maisons de jeunes. Il a également appelé à lever les obstacles réglementaires, notamment ceux liés à la circulaire n.29, qui limitent actuellement l'utilisation de ces espaces pourtant équipés de tables de jeu.

A l'issue de la réunion, les responsables de la Fédération tunisienne de tennis de table se sont félicités des résultats de cette rencontre, estimant qu'elle a permis de dégager des solutions aux principales difficultés auxquelles la discipline est confrontée en Tunisie.