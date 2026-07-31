Tunisie: Faux avis d'amendes par SMS - L'Agence de Sécurité Cybernétique appelle les automobilistes à la vigilance

La menace de la cybercriminalité monte d'un cran. L'Agence Nationale de la Sécurité Cybernétique (ANSC) a émis une mise en garde ce jeudi 30 juillet 2026 concernant la prolifération de campagnes d'hameçonnage visant à siphonner les données bancaires des usagers via de faux avis de contraventions.

Dans un communiqué publié ce jeudi, l'instance de cybersécurité alerte sur la circulation de SMS frauduleux en provenance de numéros étrangers. Ces messages prétendent informer les destinataires d'amendes routières impayées et les incitent à cliquer sur des liens hypertextes piégés.

Ces hyperliens redirigent les victimes vers des plateformes contrefaites conçues sur mesure pour usurper leurs informations personnelles et leurs coordonnées bancaires.

Face à la multiplication de ces attaques, l'ANSC appelle les citoyens à la plus grande vigilance et recommande d'ignorer immédiatement tout message suspect, en particulier ceux émanant de numéros internationaux.

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L'agence rappelle par ailleurs une règle de sécurité essentielle : l'ensemble des sites officiels des institutions publiques tunisiennes arborent exclusivement l'extension nationale .tn. Elle invite donc chaque utilisateur à vérifier scrupuleusement l'adresse URL dans la barre de navigation avant de saisir la moindre donnée confidentielle ou financière.