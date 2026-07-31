Tunisie: Le CAB en stage à Ain-Draham - Rebâtir une équipe compétitive !

La deuxième phase de préparation sera ponctuée de matchs amicaux pour former l'ossature de l'équipe.

Après avoir assaini l'effectif et entamé la phase de la remise en condition physique, les Cabistes passent à une deuxième étape de la préparation d'avant-saison. En effet, depuis lundi dernier, le CAB a rallié la Kroumirie pour un stage bloqué jusqu'à ce dimanche.

Là, le staff technique s'efforcera de mettre en place un système de jeu qui sied parfaitement aux qualités et défauts des joueurs. L'entraîneur, Mohamed Azaiez, a donc besoin de disputer des matchs amicaux pour former la colonne vertébrale de l'équipe. C'est ainsi qu'il a programmé un match contre le CA, ce dimanche.

Ce rassemblement d'une semaine constitue donc une bonne opportunité pour renforcer la cohésion entre les joueurs et permettre, du coup, aux nouvelles recrues, Bilel Mejri et Chedy Mhamdi, de s'intégrer rapidement dans le groupe. Il aidera également le staff technique à se faire une idée sur la valeur intrinsèque du groupe.

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Constitution d'un comité de soutien...

Les dirigeants provisoires, conscients des difficultés financières du CAB, ont décidé de constituer un comité de soutien dont le but est de renflouer, un tant soit peu, les caisses avant la prochaine et avant- dernière échéance de septembre qui consiste à payer des dettes de près de 700 mille dinars.

Ledit comité qui aura donc la délicate mission de collecter des fonds est composé comme suit:

Président : Med Salah Allouche

Vice-président : Lotfi Hachani

Membres : Loua Chérif, Taha Khouja, Med Hedi Mahouachi, Issam Ben Saber, Helmi Saidani, Mehdi Landolsi et Nizar Baratli.

Les Élites entre de bonnes mains

L'équipe senior B (ou les Élites) qui s'est rassemblée mardi dernier au Stade du 15-Octobre, réunissant à cette occasion 36 joueurs, sera entraînée cette saison par l'ex- meneur de jeu cabiste, Adlene Baghouli. Celui-ci sera épaulé par Alaa Saidani comme adjoint, Mobtagha Ouerghi comme préparateur physique et Hassen Bejaoui en tant qu'entraîneur des gardiens.

Oussama Daghar, directeur technique-adjoint

La direction technique des jeunes vient d'être renforcée par un adjoint, Oussama Daghar, qui épaulera Zied Zayoud.

Avec le comité directeur provisoire, on ne perd pas de temps... En effet, beaucoup de monde vient d'être désigné à tous les niveaux pour faire repartir le CAB du bon pied!