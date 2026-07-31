Ile Maurice: Harel Mallac officialise son projet de migration du SEM au DEM

C'est fait. La Bourse de Maurice a donné son feu vert au projet de migration de Harel Mallac du marché officiel de la Stock Exchange of Mauritius (SEM) vers le Development and Enterprise Market (DEM). Ce projet de migration concerne uniquement le marché de cotation de la compagnie et n'affecte ni les activités du groupe, ni ses fondamentaux financiers, ni son orientation stratégique.

Le groupe poursuit ses opérations normalement et demeure engagé en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la protection des intérêts de ses actionnaires qui conserveront leurs actions ainsi que les droits qui y sont attachés. Cela représente une nouvelle étape dans le parcours boursier de Harel Mallac et maintiendrait les actions de la compagnie sur la Bourse de Maurice.

Cette migration fait suite à des transactions portant sur les actions de Harel Mallac, réalisées sur le marché indépendamment de la société. Cellesci ont ramené la part du capital détenue par le public en deçà du seuil de 25 % applicable aux compagnies cotées sur le marché officiel. Après en avoir informé la SEM et examiné les différentes options disponibles, le conseil d'administration a retenu le DEM comme marché de cotation proposé, Harel Mallac répondant aux conditions d'admission qui y sont applicables. Cotée à la bourse depuis 1991, Harel Mallac poursuivra ainsi son parcours boursier sur le DEM si le projet est approuvé.

Le DEM constitue un marché reconnu de la SEM regroupant plus de trente compagnies cotées, dont plusieurs autres entreprises bien établies et ancrées dans l'économie mauricienne. Les actions de Harel Mallac continueront donc d'être cotées et négociables dans un cadre reconnu et réglementé de la Bourse de Maurice.

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Harel Mallac poursuit par ailleurs la transformation engagée par le groupe autour de priorités clairement définies : renforcer la discipline commerciale, améliorer durablement la performance opérationnelle et concentrer ses ressources sur les activités présentant les meilleures perspectives de développement.

Les actions mises en oeuvre commencent, selon la direction, à produire des résultats. Pour les trois premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires de Harel Mallac s'est établi à Rs 798 millions, soit une progression de 11,6 % par rapport à la période correspondante en 2025. Le groupe poursuit ses efforts pour renforcer sa compétitivité, consolider ses positions dans ses marchés historiques et investir de manière ciblée dans les opportunités présentant un potentiel de croissance durable.