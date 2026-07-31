Ile Maurice: Un don chinois de près de Rs 1 milliard pour renforcer le réseau électrique

Maurice franchit une nouvelle étape dans le renforcement de son réseau électrique. Un accord de donation portant sur un Battery Energy Storage System (BESS) a été signé ce jeudi 30 juillet à Port-Louis entre la République de Maurice et la République populaire de Chine. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de l'Énergie et des services publics, Patrick Assirvaden, et de l'ambassadrice de Chine à Maurice, Dr Huang Shifang.

Ce système de stockage d'énergie par batteries, d'une capacité de 20 mégawatts, représente un investissement estimé à près de Rs 1 milliard, entièrement financé par la Chine. Il viendra renforcer les capacités du réseau national en permettant de stocker l'électricité produite avant de la réinjecter dans le réseau en fonction des besoins, un outil jugé essentiel dans la transition énergétique et l'intégration croissante des énergies renouvelables.

À l'issue de la signature, Patrick Assirvaden a souligné que cette nouvelle infrastructure s'ajoutera aux capacités déjà prévues pour le pays. «Cela s'ajoutera au système de stockage d'énergie du pays. Nous atteindrons 60 mégawatts de capacité de stockage à court terme», a déclaré le ministre. Selon lui, cette avancée contribuera à améliorer la stabilité du réseau électrique tout en accompagnant les objectifs de diversification du mix énergétique.